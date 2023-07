Hess Midstream Partners LP: interessantes Pullback-Setup!

Starke Zahlen bei Hess Midstream Partners LP (HESM). Dividendenrendite stabil über 7 Prozent! Regelmäßige Aktienrückkäufe!

Symbol: HESM ISIN: US4281031058

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Mit einem Plus von rund 0.6 Prozent steht das Wertpapier nur knapp über dem Niveau von vor sechs Monaten. Der Rücksetzer vom jüngsten Pivot-Hoch zum 20-Tagedurchschnitt bietet eine gute Startposition für einen Long Trade.

Chart vom 28.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 31.33 USD

Meinung: Hess Midstream Partners, eine steuerbegünstigte Limited Partnership, ist als Dienstleister im Energiegeschäft tätig. Das Unternehmen meldete am vergangenen Mittwoch aktuelle Quartalszahlen und übertraf die Prognosen der Analysten: Der Gewinn pro Aktie lag bei 0.50 USD und der Umsatz bei 324 Millionen USD. Damit setzte sich die positive Tendenz der Vorjahre fort. Die Dividendenrendite kam dabei stabil über 7 Prozent. Regelmäßige Aktienrückkäufe sorgen für eine stabile Kursentwicklung.

Setup

Mögliches Setup: Für unseren Long Trade platzieren wir den Trigger über der letzten und den Stop Loss unter der drittletzten Tageskerze. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 25. Oktober auf der Tagesordnung, so dass ein mehrmonatiger Swingtrade möglich wäre. Eine positive Entwicklung an den Energiemärkten würde unser Vorhaben begünstigen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HESM.

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von