Heritage Mining startet ein neues Bohrprogramm auf Drayton Blake Lake

In Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario entwickelt Heritage Mining (TSX.V: NIM, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) mit dem Drayton-Black-Lake- und dem Contact-Bay-Projekt in der Nähe von Sioux Lookout zwei interessante Gold-Silber-Kupferprojekte, die von einer hervorragenden Infrastruktur und einer Fülle an historischen Daten profitieren.

Beide Projekte liegen in einem Grünsteingürtel, der den Namen Eagle-Wabigoon-Manitou trägt. Von der guten Infrastruktur, die aus einer asphaltierten und damit leicht zu befahrenden Straße besteht, profitiert aktuell besonders das Drayton-Black-Lake-Projekt, denn hier beginnt in diesen Tagen die erste Phase eines neuen Bohrprogramms.

Das Bohrteam befindet sich mit den notwendigen Geräten bereits auf dem Weg zur etwa 25 Kilometer nördlich von Sioux Lookout gelegenen Liegenschaft und wird seine Arbeit am 4. August aufnehmen. Durchführen wird die Bohrungen das Unternehmen AZI Drilling. Geplant ist ein 3.600 Meter langes Bohrprogramm, das zunächst mit Bohrungen auf den Zielzonen Alcona und New Millennium beginnen soll. Später werden die Arbeiten auch auf das Ziel Moretti ausgedehnt.

Heritage Mining profitiert von der neuen Partnerschaft mit Mira Geoscience

Dabei wird Heritage Mining auch von seiner neuen Partnerschaft mit Mira Geoscience profitieren. Sie wurde erst vor wenigen Tagen geschlossen und am 20. Juli publiziert. In den wenigen seitdem vergangenen Tagen hat Mira Geoscience bereits ein geologisches Modell für die Ziele Alcona und New Millennium entwickelt. Das Modell vermittelt dem Explorationsteam von Heritage Mining ein geophysikalisches und strukturelles Verständnis der Lagerstätten und hat bereits dazu geführt, dass zusätzliche Ziele erkannt wurden.

Es zeichnet sich damit für Heritage Mining ein äußerst gelungener Start ab, denn die bislang durchgeführten Arbeiten konnten nicht nur vor dem Zeitplan abgeschlossen werden, sondern verursachten auch geringere Kosten als zunächst geplant. Entsprechend zufrieden zeigte sich Peter Schloo, der Präsident und CEO von Heritage Mining.

Die vorbereitenden Arbeiten aus dem letzten Jahr stimmen sehr zuversichtlich

Dass das Unternehmen so zuversichtlich auf die nächsten Wochen schauen kann, hängt auch mit den erfolgreich durchgeführten Vorarbeiten zusammen. Hier sind insbesondere die Oberflächenproben und die Schürfproben zu nennen. Erstere ergaben Goldgehalte von bis zu 12,4 g/t und Silbergehalte von bis zu 46,7 g/t und Letztere Gehalte von bis zu 26,20 g/t Gold und 2,18 g/t Silber.

Damit bestätigen die Bodenproben die Annahme, dass das Drayton-Black-Lake-Projekt in den wichtigen Zielgebieten eine konsistente und hochgradige Gold- und Gold-Silber-Mineralisierung an der Oberfläche aufweist. Vor dem Hintergrund seiner beruflichen Erfahrung bezeichnet es Peter Schloo als selten, dass ein hochgradiges, an der Oberfläche mineralisiertes Gold- und Gold-Silber-Vorkommen über eine Streichlänge von mehreren Kilometern angetroffen werden konnte.

In ihm haben sich zwei vorrangige Zielen herauskristallisiert. Sie wurden bereits durch die historischen Bohrungen zur Tiefe hin bestätigt und für einen späteren Abbau ist besonders ihre unmittelbare Nähe zur bestehenden Infrastruktur von großer Bedeutung.

Die Alcona-Lagerstätte ist bohrbereit

Das bohrbereite Alcona-Gebiet wird derzeit als ein mehr als 200 Meter breiter mineralisierter Deformationskorridor angesprochen. Er besteht aus mehreren Zonen mit deformiertem Vulkangestein und scherparallelen Quarzadern. Erfreulich für Heritage Mining ist, dass dieser derzeit 1.000 Meter lange Korridor sowohl entlang des Streichens wie auch zur Tiefe hin noch offen ist.

Zu den Highlights in diesem Teil des Projekts zählen 2,36 g/t Gold und 8,00 g/t Silber in der Probe F809074 und 0,927 g/t Gold und 2,08 g/t Silber in der Probe F809077. Beide Proben bereichern den Korridor und bieten eine zusätzliche Mineralisierung, die die bestehende hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung an der Oberfläche ergänzt.

Exzellente Schürfproben auf New Millennium

Die Lagerstätte New Millennium beherbergt mindestens zwei mineralisierte Deformationskorridore. Sie setzen sich aus mehreren diskreten Zonen mit deformiertem Vulkangestein und scherparallelen Quarzadern zusammen. Schürfproben, die hier genommen wurden, wiesen die schon erwähnten 12,4 g/t Gold und 46,7 g/t Silber auf.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse der Boden- und Schürfproben, dass entlang des zentralen Adersystems eine hochinteressante Mineralisierung anzutreffen ist, die mit höheren Gold- und Silbergehalten verbunden ist und daher den Bohrplan auf New Millennium unterstützt.

Das Moretti-Gebiet kristallisiert sich als drittes großes Zielgebiet heraus

Als ein mineralisierter Deformationskorridor mit einer Länge von 2.500 Meter erweist sich momentan das Moretti-Gebiet. Es besteht ebenfalls aus diskreten Zonen mit deformiertem Vulkangestein und scherparallelen Quarzadern. Ihre Mächtigkeit reicht vom Zentimeterbereich bis in den Meterbereich. Neue Protokollierungsaktivitäten, die Heritage Mining im nordöstlichen Teil des Grundstücks durchgeführt hat, ermöglichen einen verbesserten Zugang, der ideal für Schürfungen und Bohrungen ist.

Auf dem nördlichen Aderprospekt wurde im vergangenen Jahr 2022 eine große, gut exponierte Ader bestätigt. Sie verläuft in Richtung der nach Nordosten verlaufenden Moretti-Scherung entlang des Streichen. Hier wird das Explorationsteam die im letzten Jahr begonnenen aber nicht ganz abgeschlossenen Schlitzproben fortsetzen.

Fazit: Heritage Mining ist ein attraktiver Explorer, der mit zwei interessanten Projekten auf sich aufmerksam macht. Da sowohl das Contract-Bay- wie auch das Drayton-Black-Lake-Projekt von der hervorragenden Infrastruktur in ihrer Umgebung profitieren, fallen die Explorationskosten hier deutlich niedriger aus als auf anderen Projekten. Gleichzeitig deuten die positiven Bodenproben auf eine im Boden vorhandene Mineralisierung hin. Kann Heritage Mining diese im Lauf des jetzt beginnenden Bohrprogramms bestätigen, könnte der Zug schnell auch in Richtung einer ersten Ressource anrollen.

