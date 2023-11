Herbstrally oder Bullenfalle?

Antworten und Lösungen für Investoren



Angstgetriebene Börsianer



Startet im Moment die Herbstrally, oder ist es eine weitere Bullenfalle? Zucken die Kurse also nur kurz hoch und locken die Investoren, um dann wieder böse einzubrechen?

Für eine Herbstrally sprechen Gründe, gute Gründe: Zunächst ist da die Statistik: In den vergangenen zehn Jahren entpuppte sich der November zu 70% als guter Börsenmonat. Im letzten Quartal des Börsenjahres machen US-Anleger im Durchschnitt ihre größten Gewinne, und das gilt statistisch immerhin seit den 1930ern.

Zudem gibt es aktuelle Äußerungen des Fed-Chefs Jerome Powell, die Anleger hoffen lassen. Die Phase der Zinserhöhungen durch die US-Zentralbank könnte vorbei sein. Schließlich entspannt sich gerade der dortige Arbeitsmarkt.

Allerdings gibt es auch mindestens einen guten Grund für eine Bullenfalle: Marktexperten fürchten eine ausgewachsene Rezession. Die Argumente sind bekannt. Zum einen ist da die Kaufzurückhaltung aus Sorge vor einer Ausweitung der aktuellen Kriege. Zum anderen besteht die Gefahr, dass die Fed bereits überbremst hat und die Wirtschaft damit fast zwangsläufig abgewürgt wird. Da Börsianer von Ängsten getrieben sind, würden sie die gerade erzielten Gewinne schnell sichern, und die Kurse kippten mangels neuer Käufer wieder weg.



Defensiv anlegen



Wer sich am Ratespiel „Bulle oder Bär?“ nicht beteiligen möchte, der mag sich Länder-ETFs näher anschauen. Ein neuer HQ Trust-Report analysiert die Schwankungsbreite von nationalen Aktienmärkten. Japan und die Schweiz kristallisieren sich als bester Kompromiss zwischen nervenschonender Schwankungsarmut und erfreulicher Rendite heraus.

Möchte ein defensiv eingestellter Anleger das Thema angehen, so bietet sich etwa der Amundi MSCI Switzerland zur genaueren Prüfung an. In dem ETF (WKN: A2H57A) sind 40 führende börsennotierte Unternehmen der Schweiz versammelt. Traditionell ist die Schweiz stark bei konservativ ausgerichteten Titeln aus den Bereichen Konsum und Pharma wie Nestlé, Novartis und Roche. Gegessen wird immer und das Thema Gesundheit wird wichtiger in den alternden westlichen Gesellschaften.

Japanische Aktien zeigen, auf Jahre betrachtet, einen ähnlichen, aufwärts gerichteten Trend wie der Schweizer Markt. Der Invesco ETF JPX Nikkei 400 (WKN: A119GW) zeichnet die Entwicklung nach. Mit Anteilen an 400 großen Aktienunternehmen der Insel ist er breit aufgestellt. Ein vergleichbares Anlagevehikel ist auch der Amundi MSCI Japan (WKN: LYX0YC).



Umweltfreundliche Energie



Constellation Energy (WKN: A3DCXB) ist ein börsennotierter amerikanischer Energiekonzern, der zunehmend die CO2-neutrale Produktion von Energie in den Vordergrund rückt. Neben Solar- und Windkraftwerken betreibt Constellation Energy 21 Atomkraftwerke in Nordamerika. Sie versorgen 15 Mio. Haushalte mit Strom. Der Konzern legte jetzt ausgezeichnete Geschäftszahlen vor, die Aktie machte einen Freudensprung.

Auch die Kurshistorie des Papiers gefällt: Zu sehen ist ein beständiger Aufwärtstrend. Die Marktkapitalisierung liegt bei 35 Mrd. EUR. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein KGV von 25 erwartet. Damit ist die Aktie zwar kein Schnäppchen mehr. Anleger lassen sich trotzdem locken. Sie honorieren die Aussichten: Der Konzern investiert weiter in eine Carbon-freie Energiegewinnung und der Energiebedarf moderner Gesellschaften steigt. Unternehmen, welche Energie umweltschonend, zu bezahlbaren Preisen und zuverlässig produzieren, werden dauerhaft zu den Gewinnern gehören.



Die Weisheit(en) des Charlie Munger



Charlie Munger ist eine Investoren-Legende. Zusammen mit Warren Buffett führt er – mit spektakulärem Langzeiterfolg – die börsennotierte Investmentdachgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Munger ist mittlerweile 99 Jahre alt. Gerade gab er dem Wall Street Journal eines seiner raren Interviews. Wir hören zu.

Munger über das Lesen: „Ich glaube, einer der Gründe, warum ich ökonomisch so erfolgreich im Leben bin, ist: Dass ich so verdammt viel gelesen habe in meinem Leben. Damit angefangen habe ich, als ich sechs Jahre alt war. Ich weiß nicht, wie man schlau werden sollte, ohne viel zu lesen.“

Munger über Investieren und Psychologie: „Wir haben viele Vorurteile und diese haben große Auswirkungen. Wir haben eine konstante Tendenz, die eigene Intelligenz und die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen bei den Entscheidungen, die wir fällen, etwas zu tun oder nicht zu tun.“

Munger über das Investieren in den 1960ern und heute: „Damals herrschten andere Bedingungen. Ben Graham lehrte uns“, unterbewertete Assets zu kaufen, „und sie so lange zu halten, wie sie unterbewertet waren. Sie dann zu verkaufen, wenn der Preis normal war, anschließend andere unterbewertete Assets zu kaufen. Das konnte man vier Dekaden lang so machen nach der Großen Depression der 1930er Jahre. Das ist vorbei (…) Ich denke, der moderne Investor hat in wenige Aktien zu gehen, die über dem Durchschnitt liegen (…), einige Apples oder Googles oder ähnliches. Denn ein signifikanter Prozentsatz aller Gewinne wird von einigen wenigen dieser Super Competitors stammen.“

Weise Worte eines weisen Mannes.



Zu den Märkten







Das gewandelte Börsenbild zeigt sich zuletzt auch deutlich im DAX 40. Noch in der Vorwoche knabberte er an seinem Abwärts-Gap von Mitte Oktober, welches er nun spielend überwinden konnte – interessanterweise mit einem weiteren, allerdings entgegengesetzten Gap (vgl. Abb., grauer Balken). Zwischen diesen beiden Kurslücken bleiben nun neun Handelstage unverbunden stehen. In der Sprache der Chartanalysten handelt es sich dabei um eine sogenannte Inselumkehr, eine seltene Formation, die darauf hinweist, dass sich im fraglichen Zeitraum Grundlegendes in der Wahrnehmung der Marktteilnehmer verändert hat. Als Ergebnis dieses Kursgeschehens wurde der Bereich von 15.000 Punkten als wichtige Chartmarke etabliert. Zur Erinnerung: Schon Anfang Oktober wurde der Kurseinbruch an dieser Stelle gestoppt (vgl. Abb., Pfeil).



Wie eingangs beschrieben, hat der Markt nun wieder saisonalen Rückenwind, wobei die aktuelle Herbstrally durchaus in eine Jahresendrally übergehen könnte. Auch die Hoffnung auf weniger Störfeuer von den Notenbanken erscheint realistisch (s.o.). Sauber ist der Chart allerdings noch lange nicht. Seit Ende Juli hat sich eine abwärts gerichtete Trendlinie etabliert, die auch als Teil einer Keilformation interpretiert werden kann (rote Linien). Unmittelbar nach einem solchen Ausbruch stehen aber noch weitere Widerstände in Form der orangen Zone bei 15.500 Punkten und der 200-Tage-Linie bei aktuell 15.642 Punkten an. Sollte sich die Rally durchsetzen, dann sind die aktuell rückläufigen Kurse nicht mehr als eine Verschnaufpause vor einem möglichen Ansturm auf den Dreifach-Widerstand sein.



Forum One – die neue Edelmetallmesse in München



Unter dem Motto „Wo Expertise auf Exklusivität trifft“ findet ab morgen, den 9. November für zwei Tage das Forum One für Edelmetalle, (Energie-)Rohstoffe & Sondersituationen in München statt. Forum One ist die Nachfolgeveranstaltung der Internationalen Edelmetall- & Rohstoffmesse, die von 2005 bis 2022 eine feste Institution für Edelmetallfreunde in der bayerischen Landeshauptstadt und weit darüber hinaus war. Das neue Format spricht vor allem Investoren an, die in stilvollem Ambiente den direkten Kontakt zu Ausstellern und Referenten suchen. Nutzen Sie die Gelegenheit sich inmitten spannender und turbulenter Zeiten von den führenden Rohstoff- und Edelmetallexperten auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Mit dabei sind u.a. die Bestseller-Autoren Dr. Markus Krall und Dimitri Speck, MAM-Chef Egon von Greyerz, die Fondsmanager Martin Siegel, Dr. Uwe Bergold u.v.m. Nähere Informationen zu dieser exklusiven Veranstaltung finden Sie auf der Website von Forum One.



Fazit