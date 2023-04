Hensoldt: Die bessere Rheinmetall?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt AG":

In den letzten Monaten stand vor allem Rüstungskonzern Rheinmetall im Fokus der Anleger. Zuletzt erfreute sich jedoch Hensoldt größerer Beliebtheit bei wikifolio Tradern.

Während Rheinmetall in der letzten Woche mehr ver- (51 %) als gekauft wurde (49 %), überwogen bei Hensoldt die Käufe deutlich (67 %). Auch auf Monats- (56 % Käufe) und Jahressicht (52 %) wurde die Aktie mehr ge- als verkauft.

Trading-Sentiment

Dieses Bild spiegelt sich auch am Gesamtmarkt wider. So gelang es der Hensoldt-Aktie letzte Woche, ein neues Hoch zu erzielen. Für den Kursanstieg dürfte vor allem ein Beitrag über das Unternehmen in der ARD-Sendung „Wirtschaft vor acht“ verantwortlich gewesen sein. Die außergewöhnliche Performance des letzten Jahres „verdanken“ beide Unternehmen dem Krieg in der Ukraine. Die veränderte weltpolitische Sicherheitslage hat viele Staaten dazu veranlasst, ihr Verteidigungsbudget zu erhöhen. Davon profitieren naturgemäß Rüstungsunternehmen.

Ausgewählte Kennzahlen

Die Aktie von Rheinmetall hat in den letzten 3 Jahren besser performt als die von Hensoldt. Eine deutliche Umsatzsteigerung ließ sich bisher allerdings nur bei Hensoldt beobachten.

Fazit

Die starke Woche der Hensoldt-Aktie wurde höchstwahrscheinlich durch den ARD TV-Beitrag ausgelöst. Die Aktie von Rheinmetall hat in den letzten Jahren besser performt als die Hensoldt-Aktie. Seinen Umsatz konnte Hensoldt jedoch deutlich stärker steigern. Die wikifolio Community kauft derzeit vermehrt die Aktie von Hensoldt.

