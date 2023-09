Hensoldt: Nutzen die Bullen ihre Chance?

Breakout Trading-Strategie

Symbol: HAG

Rückblick: Hensoldt ist ein Anbieter von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik. Das Unternehmen nimmt als Vorreiter in Technologie und Innovation in diesem Gebiet eine führende Rolle bei Sensorlösungen für Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungsanwendungen ein. Hensoldt entwickelt Produkte, die zur Abwehr vielfältiger Bedrohungen in den Bereichen Datenmanagement, Robotik und Cyber-Sicherheit konzipiert sind. Die Aktie befindet sich gerade in einem Stabilisierungsprozess oberhalb des EMA-50.

Meinung: Hensoldt bietet Sensorlösungen für Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen sowie Sensoren zur Verbesserung des Selbstschutzes für die Bereiche Luft, See und Land an. Das Unternehmen kombiniert Sensoren, fusioniert deren Datenströme, wertet sie in Sekundenschnelle aus, verarbeitet sie und stellt den Nutzern im Gefechtsstand ein KI-gestütztes Einsatzbild zur Verfügung, so dass Entscheidungen noch effizienter und schnellergetroffen werden können. Durch die geopolitischen Spannungen in vielen Teilen der Welt steigen die Verteidigungsausgaben, wovon Hensoldt profitieren dürfte.

Setup: Bei Kursen über 31.00 Euro könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unterhalb der Kerze von Montag vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in HAG

