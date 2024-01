Hensoldt: Ausbruch und weg!

Aktien des Rüstungskonzerns Hensoldt weisen allein im jungen Jahr 2024 eine Performance von knapp 20 Prozent aus. Zeitgleich ist es kürzlich gelungen einen kurzfristigen Abwärtstrend zu beenden und ein Kaufsignal zu generieren.

Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine stürzten sich Investoren auf Rüstungskonzerne, einer davon war Hensoldt und erlebte in den ersten Tagen des Krieges eine Kursverdreifachung auf 30,25 Euro. Nach einer bis Ende 2022 andauernden Konsolidierung konnte schließlich eine weitere Kaufwelle auf 37,54 Euro bis Frühjahr letzten Jahres vollzogen werden. Seitdem konsolidierte der Wert wieder sauber in einem abwärts gerichteten Trend und fiel hierbei auf das wichtige Unterstützungsniveau verlaufend um 24,50 Euro aus Ende 2022 zurück. Hier konnte schließlich ein Trendwechsel vollzogen werden, vor einigen Tagen gelang es dann mit Schwung die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 sowie den laufenden Abwärtstrend zu beenden. Damit liegt nun ein klares Kaufsignal vor.

Impuls oder Erholung?

Aus der Kursentwicklung seit März 2022 geht bislang nur eine dreiwellige Erholungsbewegung hervor, ein Gipfelsturm und anschließend frische Rekordstände würden dagegen für einen Impuls sprechen, der mittel- bis langfristig eine solide Basis für weiter steigende Notierungen bieten dürfte. Kurzfristig kann der Befreiungsschlag von vor wenigen Tagen Kurspotenzial an rund 30,00 und darüber 33,24 Euro in der Hensoldt-Aktien freisetzen. Nach dem dynamischen Ausbruch über den Abwärtstrend sollten jedoch kurzzeitige Pullbackrisiken nicht unbeachtet bleiben, Rücksetzer auf 25,84 Euro kämen nicht überraschend und würden sich zudem für den strategischen Lang-Investor anbieten. Ein Wochenschlusskurs unterhalb von 24,54 Euro würde dagegen von einem gefährlichen Schwächeanfall zeugen, Abschläge auf 20,68 und darunter 19,00 Euro müssten in diesem Fall zwingend eingeplant werden.

Hensoldt AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

29,10 // 30,00 // 30,96 // 31,68 // 32,50 // 33,24 Euro

Unterstützungen:

27,20 // 26,15 // 25,88 // 25,26 // 25,04 // 24,54 Euro



Fazit:

Der erfolgreiche Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend hat bei Hensoldt nun Kurspotenzial an 30,00 und darüber 33,24 Euro freigesetzt und bietet sich für ein mehrwöchiges Long-Investment an. Dies könnte dann beispielshalber durch das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KJ10Y9 erfolgen und würde vom gegenwärtigen Niveau aus eine Renditechance von 80 Prozent bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee ermöglichen. Endgültiges Ziel des Scheins wurde bei 1,03 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte nicht zu knapp angesetzt werden, ein Niveau um 25,50 Euro wäre hierbei als tragbar zu erachten. Im Schein würde dies einen Stopp-Kurs von 0,26 Euro bedeuten.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

KJ10Y9

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,54 - 0,57 Euro

Emittent:

CIti

Basispreis:

23,2468 Euro

Basiswert:

Hensoldt AG

KO-Schwelle:

23,2468 Euro

akt. Kurs Basiswert:

28,30 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,03 Euro

Hebel:

5,0

Kurschance:

+ 80 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.