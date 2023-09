Henkel VZ: Neues Battery Engineering Center stärkt den Kurs

AKTIE IM FOKUS: Henkel VZ

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432 / Kürzel: HEN3

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: das Wertpapier hat im Mai das Jahreshoch formatiert. Von hier aus ging es bis September wieder deutlich abwärts. Vom Jahreshoch hat die Aktie mittlerweile gut 15 % verloren.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 67,14 EUR

Marktkapitalisierung: 10,93 Mrd. EUR

Umsatz 2022: 22,40 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 60,98 %

KGV 2023*: 14,20 %

4 Wochen Performance: - 6,14 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023*: 3,19 %

* Prognose

Henkel hat sein erstes Battery Engineering Center eröffnet. Ziel ist es die Kooperation mit Batterie- und Automobilherstellern zu intensivieren. Das Center umfasst das neu eröffnete Application Center und das Battery Test Center; letzteres soll den Betrieb 2024 aufnehmen. Das Center soll die Schnittstelle zwischen dem Klebstoffhersteller und den Batterieproduzenten hinsichtlich Montage und Demontage von Batterien sein, aber auch zur Simulation und das direkte Testen von Batterien dienen. Ziel ist es die Konstruktions- und Materialprozesse zu optimieren.

Im 1. Halbjahr hat Henkel operativ mehr verdient und seine Margen verbessert. Die Margenverbesserung kommt zum einen durch Preiserhöhungen als auch auf der anderen Seite durch Kosteneinsparung zustande. Der Nettogewinn im 1. Halbjahr betrug 894 Mio. EUR, bzw. 2,13 EUR pro Vorzugsaktie. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 10,7 Prozent auf 11,5 Prozent. Der Umsatz wuchs auf 10,93 Mrd. EUR. Für das laufende Jahr hält der Konzern an seinen Prognosen fest. Analysten sind aber skeptischer, da sie die Absatzmengen kritisch sehen. Das Umsatzwachstum kommt durch Preis- weniger durch Mengensteigerungen zustande, insbesondere im Bereich Konsumgüter und Klebstoffe. Diese Einschätzung hat die Aktie unter Druck gesetzt.

Die Aktie hat Mitte Mai das Hoch formatiert. Im Tageschart ist die SKS gut zu erkennen. Die Notierungen haben bis Anfang August nachgegeben. Es ging im Zuge dessen an die SMA200 (aktuell bei 70,29 EUR). Das Wertpapier hat es dann geschafft, sich zu stabilisieren und im Zuge der Erholung wieder aufwärts an und über die SMA20 (aktuell bei 69,48 EUR) / SMA50 (aktuell bei 70,22 EUR) zurückzulaufen. Diese Erholungsbewegung wurde von einer Seitwärtsbewegung abgelöst. Anfang September ging es im Rahmen neuer Rücksetzer wieder unter alle drei Durchschnittslinien. Dieser Move ist bärisch zu interpretieren.

Solange die Henkel-Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, sind weitere Abgaben und Rücksetzer denkbar und möglich. Anlaufziele könnten die 65,00 EUR und darunter die 63,08 EUR sein.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Perspektiven auf der Oberseite hat die Aktie aber erst wieder, wenn sie sich verbindlich über der SMA200 festgesetzt hat. Ob sich diese Bewegung in den kommenden Wochen einstellt, bleibt abzuwarten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen und neue Tiefs formatiert werden. Perspektiven auf der Oberseite hat das Wertpapier erst wieder, wenn es sich per Tagesschluss über der 200-Tage-Linie festgesetzt hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Henkel Aktie zunächst unter die SMA200 (aktuell bei 70,65 EUR) gelaufen ist. Seit Mitte Juni hat es mehrere Ansätze gegeben, diese Linie wieder zu überwinden. All diese Versuche sind gescheitert. Im Zuge des Rücksetzers im September ging es dann auch unter die SMA50 (aktuell bei 69,35 EUR) als auch unter die SMA20 (aktuell bei 67,73 EUR). In den letzten Handelstagen ging es im Zuge einer sehr verhaltenden Aufwärtsbewegung wieder an die SMA20, von hier aus aber auch gleich wieder abwärts.

Damit ist auch das 4h Chart angeschlagen. Denkbar ist, dass es im Zweifel Erholungsbewegungen an und über die SMA20 geben könnten. Sollte sich dies einstellen und kann sich der Anteilsschein über dieser Linie festsetzen, so könnten weitere Erholungen bis an die SMA50 gehen. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn es die Aktie schafft sich erneut über der SMA200 festzusetzen. Ob dieser Move über die SMA200 in absehbarer Zeit erfolgt, bleibt abzuwarten.

Solange die Aktie aber unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar. Erholungen hätten aktuell das Potential die SMA20 bzw. die SMA50 zu erreichen. Ein Anlaufen der SMA200 bleibt abzuwarten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

67,38

67,71

67,73

69,35

69,48

69,96

70,22

70,29

70,65

71,68

Unterstützungen

65,00

63,08

60,59

Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.