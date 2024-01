Henkel: Unternehmen erwartet signifikanten Anstieg

AKTIE IM FOKUS: Henkel

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432 / Kürzel: HEN3

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier hat in den letzten Monaten zwar etwas zulegen können, zählt aber zu den Underpreformern im DAX. In den letzten Handelstagen hat die Aktie wieder deutlich nachgegeben.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 72,14 EUR

Marktkapitalisierung 11,75 Mrd. EUR

Umsatz 2022 22,40 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 60,98 %

KGV 2023* 12,51 %

4 Wochen Performance + 0,65 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023* 3,29 %

* Prognose

Der Konzern hat seinen Umsatz im 3. Quartal 2023 organisch um 2,8 Prozent auf 5,4 Mrd. EUR steigern können. Wachstumstreiber waren die weiter gestiegenen Rohstoffpreise als auch die weiterhin starke Preisentwicklung. Die beiden Unternehmensbereich entwickelten sich aber höchst unterschiedlich. Der Bereich der Consumer Brands wuchs um 6,2 Prozent, der der Adhesive Technologies legte um 0,8 Prozent zu. Bei der Vorstellung der Quartalszahlen hat der Vorstand das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie deutlich angehoben. Das Unternehmen erwartet einen signifikanten Anstieg von 15-25 Prozent. Der Absatz ging im 3. Quartal zurück, wuchs aber gegenüber dem Vorquartal in beiden Bereichen. Kumuliert hat Henkel in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 16.4 Mrd. EUR realisiert, was einem organischen Wachstum von 4,1 Prozent entspricht. Mit Ausnahme der Region Asien / Pazifik wuchsen alle Weltregionen. Die EBIT-Marge 2023 soll sich in einer Bandbreite von 11,5 Prozent bis 12,5 Prozent bewegen, was leicht über den Vorjahreszahlen liegt.

Das Unternehmen hat im Bereich der Adhesive Technologies mit der Übernahme von Critica Infrastructure das Geschäftsfeld erweitert. Der Vorstand erwartet hier mittelfristig ein attraktives Segment, was für weiteres Wachstum steht. Im Bereich der Consumer Brands kommen die Zusammenführung der Konsumentengeschäfte deutlich schneller als geplant voran. Von den avisierten 250 Mio. EUR Einsparungen soll der Großteil bereits 2023 realisiert werden.

Die Aktie ist seit Mitte Oktober gestiegen, allerdings nur moderat und deutlich weniger als andere DAX-Wert. Bereits Mitte Dezember hat der Kaufdruck etwas nachgelassen, der Rücksetzer wurde aber sukzessive zurückgekauft. In dieser Handelswoche haben aber die Gewinnmitnahmen dominiert.

Das Wertpapier, das zu Wochenanfang noch über der 20-Tage-Linie (aktuell bei 73,12 EUR) notiert hat, ist im Handel gestern unter diese Linie gefallen. Der Anteilsschein hat in den letzten Handelswochen immer wieder an die 20-Tage-Linie zurückgesetzt, konnte sich aber immer wieder an dieser Linie stabilisieren und erholen. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie, nachdem sie unter die 20-Tage-Linie gerutscht ist, im Bereich der 50-Tage-Linie (aktuell bei 72,12 EUR) / 200-Tage-Linie (aktuell bei 71,68 EUR) stabilisieren konnte. Mit dieser Abwärtsbewegung hat sich das Tageschart wieder eingetrübt. Der Anteilsschein notiert per Tageschluss noch über der 50-Tage-Linie / 200-Tage-Linie, muss aber sehen, dass der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt. Ideal wäre, wenn es mit einer grünen Kerze gleich wieder zurück über die 20-Tage-Linie geht und sich die Aktie über dieser Durchschnittslinie erneut festsetzt. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es wieder aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele wären die 76,02 EUR und dann das Jahreshoch 2023 bei 78,82 EUR.

Gelingt die Bewegung per Tagesschluss aber nicht und rutscht der Anteilsschein unter die 200-Tage-Linie, so würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Im Tageschart ist erkennbar, dass die 200-Tage-Linie in den vergangenen Handelsmonaten immer eine besondere Relevanz hatte. Etabliert sich die Aktie unter dieser Durchschnittslinie, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die übergeordnet wieder in Richtung der 67,30/65,90 EUR gehen könnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Sollte sich das Wertpapier im Zuge von weiteren Rücksetzern unter der 200-Tage-Linie etablieren, so müsste der Fokus wieder auf der Unterseite gesucht werden. Erst wenn sich die Aktie per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie festgesetzt hat, wäre die Perspektive gegeben wieder in Richtung des Jahreshoch 2023 zu laufen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelswochen immer mit der SMA20 (aktuell bei 73,67 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 73,24 EUR) zu kämpfen hatte. Es ging übergeordnet immer im Bereich dieser beiden Linien aufwärts, ohne dass es das Wertpapier geschafft hat, sich deutlich von diesen Linien abzusetzen.

In den letzten Handelstagen ging es zurück an die SMA20 und im Handel gestern auch deutlich unter die SMA50, unter der sich die Aktie im Handelsverlauf etabliert hat. Damit hat sich auch das 4h Chart eingetrübt. Der Anteilsschein, muss, wenn er wieder Perspektiven auf der Oberseite haben möchte sowohl über die SMA50 als auch über die SMA20 laufen. Sollte sich diese Bewegung einstellen, so sollte es unserer Meinung nach auch zügig weiter aufwärts gehen. Stellt sich die Forderung nach raschen Auswärtsimpulsen nicht ein, so besteht die Gefahr, dass sich ein Fehlausbruch abbilden könnte, was bärisch zu interpretieren wäre.

Gelingt der Move über diese beiden Durchschnittslinien nicht, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die SMA200 (aktuell bei 70,95 EUR) im Zuge von weiteren Abgaben erneut angelaufen werden könnte. Es ist erkennbar, dass die SMA200 auch im 4h Chart eine besondere Relevanz hat. Setzt sich die Aktie unter dieser Linie fest, so könnte das ein Hinweis auf weitere Abgaben sein.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das Wertpapier muss sich über der SMA50 / SMA20 zurückschieben und nachfolgend rasch aufwärtslaufen. Erst dann können die Ziele auf der Oberseite erreichen werden. Mit einem Unterschreiten und einer Etablierung unter der SMA200 steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben weiter ausdehnen könnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

73,12

73,17

73,24

73,64

73,67

73,69

75,26

75,16

78,82

Unterstützungen

72,12

71,68

70,95

67,84

65,90

65,00

