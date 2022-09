Henkel-Puts mit 69%-Chance bei Erreichen des Jahrestiefs

Nachdem die Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432) nach der Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen liegenden Zahlen für das erste Halbjahr auf bis zu 67,88 Euro zulegen konnte, geriet der Aktienkurs in weiterer Folge wieder stark unter Druck und nähert sich mit seinem aktuellen Kurs bei 61,08 Euro bereits wieder dem Jahrestief bei 56,56 Euro vom 29.4.22 an.

Erfüllen sich die pessimistischen Prognosen der Analysten von Goldman Sachs, die die Henkel-Aktie wegen der ungewissen Aussichten der Klebstoff-Sparte zum Verkauf empfehlen, dann könnte der Aktienkurs in absehbarer Zeit wieder auf das Jahrestief bei 56,56 Euro zurückfallen. In diesem Fall wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro

Der BNP Paribas-Put-Optionsschein auf die Henkel-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 18.11.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD83RC3, wurde beim Aktienkurs von 61,08 Euro mit 0,28 – 0,29 Euro gehandelt.

Gibt die Henkel-Aktie in spätestens einem Monat 56,56 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,46 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 66,57 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 66,57 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK4XUY3, wurde beim Aktienkurs von 61,08 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrückgang der Henkel-Aktie auf 56,56 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,00 Euro (+69 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 69,57 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69,57 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD631R8, wurde beim Aktienkurs von 61,08 Euro mit 0,86 – 0,88 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Henkel-Aktie auf 56,56 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,30 Euro (+48 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek