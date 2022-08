Henkel AG: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Der Hersteller von Konsumgütern (WKN: 604843 ISIN: DE0006048432) befindet sich bereits seit 17.06.22 in einer Aufwärtsbewegung!

Ausgehend von 57,50 Euro konnte die Notierung bis heute im Hoch auf 67,88 Euro klettern. Im Bereich um 67 Euro verläuft jedoch die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart), welche als Widerstand fungiert. Sollte diese auf Schlusskursbasis geknackt werden, wäre der Weg für weitere Zugewinne auf der Oberseite frei. Aktuell notiert Henkel bei 66 Euro.







Henkel AG Tageschart

____________________________________________________________________________



