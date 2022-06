Helmholtz-Forscherin bestätigt: EcoGraf Recycling-Graphit erreicht Qualität von Neuprodukt

Gute Nachrichten für das Recycling von Batterien: Öffentlich geförderte Untersuchungen des Helmholtz-Instituts für Batterieforschung in Ulm haben ergeben, dass EcoGraf HFfree™ gereinigter Graphit aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien hinsichtlich seiner elektrochemischen Leistung der Leitung von neu hergestelltem kommerziellen Batteriegraphit in Nichts nachsteht. Wie EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQX: ECGFF) heute berichtet, wurden die Ergebnisse am gestrigen Montag von der Helmholtz-Forscherin Anna Vanderbruggen auf der Advanced Automotive Battery Conference (AABC Europe) vorgestellt. Die Konferenz gilt als wichtiges Forum für Batterietechnologen der großen Automobilhersteller.



EcoGraf war mit seinem umweltfreundlichen HFfree-Verfahren an dem Forschungsprogramm beteiligt und reinigte die zurückgewonnenen Graphitpartikel auf Batteriequalität. Die Helmholtz-Forscher verglichen anschließend die elektrochemische Leistung des recycelten EcoGraf HFfree™-Graphits mit einer Reihe kommerzieller Batteriegraphitprodukte. Die Tests bestätigten, dass die elektrochemische Leistung des recycelten EcoGraf HFfree™-Graphits derjenigen von brandneuem kommerziellem Anodengraphit entspricht.



Diese Ergebnisse bestätigen erneut die Wirksamkeit des EcoGraf HFfree™-Reinigungsverfahrens für die Herstellung von Hochleistungs-Batteriegraphit sowie für die Wiederverwendung von recyceltem Batterieanodenmaterial für Anoden-, Batterie- und Elektrofahrzeugkunden. Das Unternehmen entwickelt derzeit die weltweit erste Anlage für HF-freies Batterieanodenmaterial in Westaustralien, und diese Forschung zeigt die Vorteile der zusätzlichen Nutzung des EcoGraf HFfree™-Prozesses für das Graphitrecycling.



EcoGraf ist davon überzeugt, dass diese Recycling-Möglichkeit die Dynamik der Batterie-Lieferkette grundlegend verändern wird, was zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen und einer Senkung der Gesamtkosten der Batterieproduktion führen wird. Das Unternehmen ist damit in einer einzigartigen Position, um die Anforderungen der EU-Kommission für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien zu erfüllen, und wird die weltweite Batterieindustrie bei der Optimierung ihrer Lieferkette und dem Übergang zu einer effizienten Kreislaufproduktion unterstützen.



Anna Vanderbruggen ist eine anerkannte Expertin für Anodenrecycling am Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der gemeinsamen Rückgewinnung von Lithium-Metall-Oxiden und Graphit aus Lithium-Ionen-Batterien. Sie arbeitet mit EcoGraf zusammen, um dessen HF-freie Reinigungstechnologie für das Recycling einer Reihe von Lithium-Ionen-Batterie-Anodenmaterialien zu optimieren.



Die von Anna Vanderbruggen für die AABC Europe gehaltene Präsentation ist auf der ReseachGate-Website über den folgenden Link verfügbar:



www.researchgate.net/publication/361265390_Joint_recovery_of_lithium_metal_oxides_and_graphite_particles_from_spent_lithium-ion_batteries_using_froth_flotation_talk_at_Advanced_Automotive_Battery_Conference_AABC2022_conference_in_Mainz_Germany



Fazit: Das Recycling von Batterien ist ein ökologisches Gebot. Dank der neuen Technologie von EcoGraf steht nun auch fest, dass bei der Rückgewinnung des in Batterien enthaltenen Graphits auf die Verwendung von gefährlicher Flusssäure verzichten kann. Das HFfree™ Recycling-Graphit von EcoGraf ist umweltfreundlich und liefert am Ende ein Recycling-Produkt, das hinsichtlich seiner elektrochemischen Eigenschaften genauso gut ist wie neu gewonnenes Graphit. Ein besseres Forum für diese Nachricht als Advanced Automotive Battery Conference hätte sich EcoGraf kaum wünschen können.





