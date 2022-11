Hellofresh-Calls mit 90%-Chance bei Kursanstieg auf 28,45 Euro

Nach dem 80-prozentigen Kurseinbruch der Hellofresh-Aktie (ISIN: DE000A161408) von 97,50 Euro (19.11.21) auf bis auf 19,94 Euro (21.10.22) scheint die massive Talfahrt der Aktie nun ein Ende gefunden zu haben. Seit Anfang Oktober konnte sich die Aktie im Bereich von 20 Euro stabilisieren und erholte sich bis zum 15.11.22 kurzfristig auf bis zu 28,45 Euro, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 24,12 Euro nachzugeben.

Über die Richtung, in die sich die Hellofresh-Aktie in Zukunft begeben wird, sind sich Experten uneins. Während die Analysten von Bernstein Research die Aktie mit einem Kursziel von 18 Euro als „Underperform“ einschätzen, stuft Goldman Sachs die Aktie mit einem Kursziel von 44 Euro als kaufenswert ein. Schlägt die Aktie in den nächsten Wochen nach dem starken Kursverfall den Weg nach oben ein, um zumindest wieder auf das Tageshoch vom 15.11.22 bei 28,45 Euro anzusteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 25 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Hellofresh-Aktie mit Basispreis 25 Euro, Bewertungstag 15.3.23, BV 0,1, ISIN: DE000HB9LXV5, wurde beim Hellofresh-Aktienkurs von 24,12 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 28,45 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,55 Euro (+67 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,957 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Hellofresh-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,957 Euro, BV 1, ISIN: DE000MD7XZ74, wurde beim Hellofresh-Kurs von 24,12 Euro mit 4,42 – 4,46 Euro taxiert.

Wenn die Hellofresh-Aktie in nächster Zeit auf 28,45 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 8,49 Euro (+90 Prozent) erhöhen – sofern die Hellofresh-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,017 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Hellofresh-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,017 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PE4KB22, wurde beim Hellofresh-Kurs von 24,12 Euro mit 0,64 – 0,65 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Hellofresh-Aktie auf 28,45 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,04 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hellofresh-Aktien oder von Hebelprodukten auf Hellofresh-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek