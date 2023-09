HelloFresh: Träger Prozess

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie-Pandemie vor über drei Jahren profitierten insbesondere Lieferdienste und Unternehmen von Kochboxen wie beispielshalber HelloFresh. Der Hype hat an der Börse allerdings unlängst abgenommen und die Papiere auf das Niveau von vor Corona talwärts geschickt. Genau in diesem Bereich versucht letztgenannter Konzern einen Turnaround zu vollziehen, allerdings in einem mittel- bis langfristigem Zeitfenster.

In der Spitze hat HelloFresh von seinen Rekordständen bei 97,50 Euro aus Ende 2021 bis März dieses Jahres 84 Prozent an Wert eingebüßt und musste auf 15,40 Euro und somit den Unterstützungsbereich aus 2019 und Anfang 2020 zurücksetzen. An dieser Stelle setzte zunächst eine volatile Seitwärtsbewegung ein, die sich allerdings zunehmend in einer Cup & Handle-Formation präsentiert. Hierbei gelang es in den letzten Wochen zurück an den 200-Wochen-Durchschnitt in den Bereich von 31,65 Euro zuzulegen, diese Hürde dürfte allerdings für einige Bremsspuren in der Kursentwicklung sagen. Nichtsdestotrotz würde unter der Annahme der genannten Formation mittel- bis langfristig ein durchaus vielversprechendes Trading-Setup entstehen.

Rückfallrisiken steigen

Kurzfristig dürfte der EMA 200 den Aufschwung in der HelloFresh-Aktie effektiv ausbremsen, was mit Abschlägen zunächst auf 26,90 und darunter ein Niveau um 24,58 Euro einhergehen könnte. Erstaunlicherweise würde dies mit einer sogenannten Cup & Handel-Formation sehr gut übereinstimmen und an den zu erwartenden Verlaufstiefs einen günstigen Einstiegspunkt in Long-Positionen bieten. Übergeordnet wird der Aktie nämlich für die kommenden Monate Aufwärtspotenzial an 39,76 Euro zugetraut, was dann durch ein Investment in ein Zertifikat mit einem fest eingebauten Hebel abgedeckt werden kann. Ein unmittelbarer Kurssprung über den EMA 200 bei 31,65 Euro könnte dieses Szenario vorzeitig auslösen. Vorsicht sollten Investoren allerdings unter der Marke von rund 24,00 Euro walten lassen, dies könnte nämlich zu Abschlägen auf glatt 20,00 Euro führen.

HelloFresh SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf HelloFresh SE Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB0AN8

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

2,370 – 2,400 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

8,430 Euro

Basiswert:

HelloFresh SE

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

31,25 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

5,52 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 130 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.