HelloFresh: Kochboxversender mit über 50 % Kurspotential!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: HFG

Rückblick: HelloFresh ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Aktie machte vorletzte Woche mit einem stark bullischen Impuls auf sich aufmerksam. In Folge konnten die Bullen, die längerfristig wichtige 200-Tagelinie zurückerobern. In den letzten Tagen bildete sich dann eine Base oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnitte aus.

Meinung: Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die HelloFresh-Papiere vergangen Montag mit Buy und einem Kursziel von 35,50 Euro bestätigt. Der Analyst erwartet bei der Zahlenvorlage im August zwar ein schwächeres Umsatzwachstum, aber eine bessere Marge. Die Aktie konnte sich heute aus der Range der letzten Tage nach oben lösen. Damit dürften die Bullen das April-Hoch bei rund 27,50 Euro ins Visier nehmen. Wenn man dem Kursziel von Jefferies folgt, würde die Aktie über 50 Prozent Potential bieten.

Chart vom 03.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 23.15 EUR

Setup: Da der Breakout bereits erfolgte, könnte man direkt eine Long-Position eröffnen. Nach dem Einstieg ließe sich der Trade unterhalb der 200-Tagelinie absichern.

Meine Meinung zu HelloFresh ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in HFG

