HelloFresh: Abflauen der Pandemie stärkt die Bären

AKTIE IM FOKUS: HelloFresh

WKN: A16140 / ISIN: DE000A61408 / Kürzel: HFG

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier hat Mitte September 2023 ein Hoch bei 34,28 EUR formatiert. Von diesem Hoch ging es in den letzten Handelsmonaten sukzessive abwärts. Die Aktie hat bis Ende Januar 2024 gut 2/3 ihres Wertes eingebüßt. Seit dem Rekordhoch im November 2021 hat die Aktie fast 90 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 12,39 EUR

Marktkapitalisierung 2,14 Mrd. EUR

Umsatz 2022 7,61 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 35,41 %

KGV 2024* 8,3 %

4 Wochen Performance - 8,66 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023* 0,00 %

* Prognose

Die HelloFresh Aktie war 2023 mit einem Minus von gut 30 Prozent der zweitschwächste MDAX-Wert. In den ersten gut fünf Handelswochen gab das Wertpapier weitere 21 Prozent nach. HelloFresh war insbesondere während der Pandemie gesucht, da Menschen zuhause waren und dort gekocht haben. Besuche in Restaurants haben sich bekanntlich verboten. Das Abflauen der Pandemie hat die Attraktivität der Aktie deutlich eingebüßt.

Für das 3. Quartal 2023 hat der Konzern im Jahresvergleich ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 3,5 Prozent auf 1,8 Mrd. EUR erreicht. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 69,2 Mio. EUR, was einer Marge von 3,8 Prozent entspricht. Der durchschnittliche Bestellwert, eine wesentliche Kennziffer, lag bei 64,20 EUR.

HelloFresh versucht den Umsatz mit einem erweiterten Produktangebot, der Verbesserungen von Rezepten und der Vielfalt an Ernährungshinweisen gerecht zu werden sowie einem besseren Service zu erhöhen. Nach Aussagen des Konzerns wird weiterhin wachstumstreibend sein, das neue Produktionsstätten (in Goodyear, Arizona im September 2023) in Betrieb genommen werden, als auch der Markteintritt in weitere Märkte wie z.B. in den Niederlanden und Belgien.

Für das Geschäftsjahr bestätigte das Management die Prognose bezüglich des Umsatzwachstums (2 Prozent - 8 Prozent) und des bereinigten EBITDA zwischen 450 Mio. EUR und 540 Mio. EUR.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie seit dem Hoch im September nachhaltig an Substanz verloren hat. Es stellten sich in den letzten Handelsmonaten immer wieder kleinere Erholungen ein, diese wurden aber nachfolgend gleich wieder abverkauft. Das Wertpapier ist im Zuge der Abgaben unter alle drei Durchschnittslinien gerutscht. Im Chart ist erkennbar, dass die 200-Tage-Linie (aktuell bei 21,60 EUR) Mitte / Ende Oktober kurzfristig eine Unterstützung geboten hat, der Abgabedruck dann für zwei ordentliche GAP down gesorgt hat.

Im Dezember stellte sich eine kleine Erholung ein, die bis an die 20-Tage-Linie (aktuell bei 12,79 EUR) gelaufen ist; dort wurde der Anteilsschein aber abgewiesen. Nachdem das Jahrestief bei 11,33 EUR formatiert war, kam es zu einer kleinen Entlastungsbewegung, die zwar über die 20-Tage-Linie ging, das Wertpapier sich aber hier nicht festsetzen konnte.

Aktuell versucht sich die Aktie etwas zu lösen und über die 20-Tage-Linie zu laufen, allerdings fehlt ganz offensichtlich die Dynamik. Nach wie vor ist es so, dass Erholungen rasch wieder abverkauft werden. Das Tageschart ist bärisch zu interpretieren. Somit ist der Fokus nach wie vor auf der Unterseite zu suchen. Solange der Anteilsschein per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an und unter die 10 EUR Marke gehen könnten. Setzt sich die Aktie per Tagesschluss unter dieser Marke fest, so könnte dies auf weitere Abgaben hindeuten, die in Richtung der 6,00/5,80 EUR gehen könnten.

Selbst ein Überschreiten der 20-Tage-Linie per Tagesschluss würde der Aktie nicht wirklich helfen. Das Wertpapier muss sich per Tagesschluss verbindlich über der 50-Tage-Linie (aktuell bei 13,87 EUR) etablieren, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Sollte die Bewegung über die 50-Tage-Linie abgebildet werden, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 200-Tage-Linie gehen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie steht nach wie vor unter Druck. Etabliert sie sich per Tagesschluss unter der 10 EUR Marke könnten weitere Abgaben folgen, die in Richtung der 6,00/5,80 EUR gehen könnten. Etwas aufhellen würde sich das Chartbild erst wieder, wenn sich die Aktie über der 50-Tage-Linie festgesetzt hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist der Substanzverlust der Aktie in den letzten Handelsmonaten noch besser zu erkennen. Erkennbar ist vor allem, dass die Erholungen, die sich eingestellt haben, zum einen eine überschaubare Größe hatten, zum anderen nachfolgend wieder abverkauft wurden. Der Anteilsschein es bisher nicht geschafft, eine dynamische Aufwärtsformation abzubilden. Das alles unterstützt die bärische Interpretation des Charts.

Die Aktie muss es schaffen sich nicht nur über die SMA50 (aktuell bei 12,62 EUR) sondern auch über die SMA20 (aktuell bei 12,87 EUR) zu schieben und vor allem auch zu etablieren. In den letzten drei Handelsmonaten konnte sich das Wertpapier zwar immer wieder über diese Linien schieben, aber nie darüber festsetzen. Somit gilt: die HelloFresh Aktie muss sich über der SMA20 / SMA50 festsetzen, um wieder etwas Perspektive auf der Oberseite zu haben. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst wieder, wenn sich die Aktie verbindlich über der SMA200 (aktuell bei 15,50 EUR) etabliert hat. Sollte die SMA200 angelaufen werden, so wäre es unserer Meinung nach wichtig, dass es mit Dynamik über diese Durchschnittslinie geht, ganz einfach um zu verhindern, dass sich Fehlausbruch einstellt. Sollte es die Aktie schaffen, sich bis in den Bereich der 20,20 EUR zu schieben, so könnte zunächst das erst GAP geschlossen werden.

Solange die Aktie aber unter der SMA20 / SMA50 notiert, solange könnte es weiter abwärts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange ist mit weiteren Abgaben zu rechnen. Aufhellen würde sich das Chartbild dann, wenn sich das Wertpapier über der SMA200 festgesetzt hat. Bullisch aufhellen nach dem GAP close, wenn die Aktie es schafft, sich über dem GAP festzusetzen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

12,62

12,85

12,87

13,87

15,50

16,82

20,20

23,78

Unterstützungen

11,33

8,87

5,89

5,51

4,97

