Heimliche Goldlager

Ob China oder auch Russland ihre Goldreserven in der tatsächlichen Höhe angeben, ist fraglich

So wird vermutet, dass sich die beiden Länder darauf vorbereiten dem US-Dollar-System den Rücken zu kehren. Ein System, in dem Gold eine vorherrschende Stellung hat, könnte das Ziel sein. Viele große Zentralbanken haben Dollar verkauft, um gleichzeitig die Goldreserven zu erhöhen. Die Währungsentwertung und die Inflation, die nicht mehr unter Kontrolle ist sowie die enormen Staatsschulden könnten irgendwann ihren Tribut fordern. Dabei könnte die Inflation deutlich höher sein als dargestellt. Die globale Verschuldung summiert sich auf rund 300 Billionen US-Dollar. Steigende Zinsen könnten zu großen Verwerfungen führen. Die Gelddruckmaschine anzuwerfen, hilft hier nicht.



Die einzige Konstante, die niemand einfach drucken und vermehren kann, ist Gold. Jetzt steckt Gold zwischen einer aggressiven Fed und den Ängsten vor einer festgefahrenen Inflation fest. Doch trotzt der starken Volatilität anderer Vermögenswerte als Gold, zeigt sich der Goldpreis recht stabil. Denn Gold profitiert weiterhin aufgrund der erhöhten geopolitischen Risiken und der Besorgnis über die niedrigeren Aktienmärkte von der Nachfrage nach einem sicheren Hafen. Und dies könnte sich stärker auswirken als die Bedenken bezüglich höherer Zinsen. Ebenso könnte eine erwachende physische Goldnachfrage den Goldpreis stärken. So erholten sich im Mai Indiens Goldimporte und in China hat sich die Nachfrage trotz des Lockdowns immerhin nicht weiter verschlechtert. Auch Schweizer Handelsdaten bestärken diesen Trend. Für den privaten Anleger ist ein Goldinvestment zur Stabilisierung des Depots anzuraten, etwa mit den Werten von Osisko Gold Royalties oder Golden Rim Resources. Als Royalty-Gesellschaft mit mehr als 160 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen bietet Osisko Gold Royalties bereits eine Diversifizierung für Anleger an. Golden Rim Resources legt sein Hauptaugenmerk auf sein Goldprojekt in Guinea. Mit dem aktuellen Verkauf von auf Eis liegenden Projekten in Burkina Faso ist das Unternehmen bestens finanziert, die Arbeiten in Guinea weiter voranzutreiben.





