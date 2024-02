Hedgefonds setzen auf den Rohstoffsektor - mit Erfolg

Rohstoff Hedgefonds konnten im vergangenen Jahr ansehnliche Gewinne einfahren – nicht zuletzt aufgrund der Beratung durch Wissenschaftler. Die Profite rufen auch neue Akteure auf den Plan. Aktuell stehen Kakao und Uran ganz oben auf der Liste der Fondsmanager.

Citadel – einer der größten Hedgefonds der Welt – konnte im Rohstoffhandel im vergangenen Jahr offenbar mehr als 4 Milliarden USD verdienen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf vertraute Personen. Der Wellington Fund – das Flaggschiff von Citadel – konnte im vergangenen Jahr um 15,3 % zulegen.

Citadel verdient 4 Mrd. USD mit Rohstoffen

Im Vergleich zum außergewöhnlichen Vorjahr hat sich der Gewinn von Citadel damit allerdings halbiert. 2022 waren die Rohstoffpreise in Folge des Ukrainekrieges massiv angestiegen. Insbesondere an den volatilen Strom- und Gasmärkten ließ sich für Handelsunternehmen viel Geld verdienen.

Citadel rüstet im Rohstoffsektor seit Jahren auf. Im vergangenen Jahr wurde unter Leitung des Shell Managers Nathan Ohayon ein viertes Team im Rohstoff- und Raffineriehandel aufgebaut. Das Rohstoffgeschäft wird durch den 2017 von Macquarie abgeworbenen Sebastien Barrack geleitet.

Der Rohstoffhandel ist einer von fünf Bereichen, in denen der Fonds aktiv ist. Die anderen Bereiche sind Aktien, Kredite und Wandelanleihen, quantitative Strategien sowie festverzinsliche und makroökonomische Strategien. Der Nettogewinn von Citadel seit der Gründung des Fonds wird durch LCH Investments auf 74 Milliarden USD geschätzt – kein anderer Hedgefonds konnte größere Profite verbuchen.

Aufsehenerregende Personalentscheidungen gehören zur Strategie von Citadel. Neben teils außergewöhnlich hohen Bonuszahlungen betrifft dies auch die Auswahl der Mitarbeiter. Citadel hatte im Jahr 2018 rund 20 Wissenschaftler und Analysten speziell für Geschäfte im Rohstoffsektor angeheuert.

Gas-Spekulation mit Wetterprognose und Vorratsanalyse

Auch auf diese Entscheidung wird das außergewöhnlich gute Ergebnis im Jahr 2022 sowie im letzten Jahr zurückgeführt. Das Team konnte etwa die Gasvorräte in den USA quantifizieren und mittels Supercomputern das Wetter für bis zu zwei Monate vorhersagen – und so die Gasnachfrage antizipieren.

Auch andere werden auf die Profitmöglichkeiten im Rohstoffsektor aufmerksam. So hat der frühere Trafigura Derivatehändler Tristan Almada seinen bisherigen Arbeitgeber verlassen, um einen Rohstoff Hedgefonds zu gründen. Im Vorstand sitzt auch James Josling, der vor seinem Ausscheiden im Jahr 2021 für Trafigura den Energiehandel in Afrika leitete.

Andere große Investmentunternehmen haben in den vergangenen Jahren eigene Rohstoffabteilungen aufgebaut – darunter etwa Millennium Management, Balyasny Asset Management , Citadel und Squarepoint Capital. Physische Rohstoffhändler wie Trafigura Group, Vitol Group und Mercuria Energy Group intensivierten gleichzeitig ihre Bemühungen um talentierte Händler.

Ein Selbstläufer sind Rohstoff Hedgefonds derweil nicht. Bloomberg berichtet unter Berufung auf eVestment, dass das Segment im vergangenen Jahr einen Nettoabfluss in Höhe von 6,6 Milliarden USD erlitten habe. Die große Zeit der Rohstoff Hedgefonds eignete sich im Zeitraum von Mitte der 2000er bis Anfang der 2010er Jahre, als Investoren im Angesicht des chinesischen wirtschaftlichen Aufstiegs einen Superzyklus ausmachten.

Im aktuellen Marktumfeld wächst das Potenzial aus Sicht der Fonds, weil unsystematische Risiken zunehmen. Diese resultieren etwa aus dem angestrebten Übergang von fossilen Brennstoffen zu anderen Energiequellen sowie den wachsenden Handels- und geopolitischen Konflikten zwischen dem Westen und anderen Ländern wie China und Russland. Auch eine Häufung von Extremwetterlagen trägt dazu bei.

Aktuell sind Hedgefondsmanager am Kakaomarkt interessiert. Schlechte Ernten in Westafrika setzten im vergangenen Jahr einen Aufwärtstrend in Gang, auf den viele Manager aufsprangen. Wie die Financial Times berichtet, haben Händler Kakaokontrakte im Volumen von 8,7 Milliarden USD eröffnet und setzen auf weiter steigende Preise. In New York kostet Kakao derzeit knapp 5.600 USD pro Tonne und damit so viel wie noch nie. Allein in den letzten zwölf Monaten ist der Preis somit um 166 % gestiegen.

Hedgefonds verstärken zudem ihre Aktivitäten im boomenden Uransektor – und zwar sowohl in physischem Uran als auch in Aktien. Ursächlich dürfte auch hier der dynamische Aufwärtstrend des Kernbrennstoffs sein.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.