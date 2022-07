Hebt die Wall Street nun ab? Positiver Start in die neue Woche

Die vorige Handelswoche wurde weitestgehend von den Bären bestimmt. Erst am Freitag konnten die Bullen wieder positive Akzente setzen und die positive Börsenstimmung nehmen wir auch in die neue Woche mit. Doch wird der positive Tenor halten und wo sind aktuell die wichtigen Punkte in den Charts?

https://youtu.be/RWX72AJWXug





Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]

Unsere Brokerempfehlung – www.lynxbroker.de