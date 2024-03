Haushalt: Fokus auf Wirtschaftswende

„Wir haben zu hohe Energiepreise, zu hohe Steuern und zu viel Bürokratie.“

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler macht den Fortgang der Ampel-Koalition von einer Wirtschaftswende abhängig. Deutschland sei in vielen ökonomischen Fragen Schlusslicht. „16 Jahre Regierungszeit von Angela Merkel haben zu einem Reformstau geführt“, so Schäffler auf dem Bezirksparteitag der Liberalen in Ostwestfalen-Lippe. Auch der von den Grünen forcierte Atomausstieg und der gleichzeitige Ausstieg aus der Kohleverstromung führten zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen für den Mittelstand und die energieintensiven Industrien. „Wir haben zu hohe Energiepreise, zu hohe Steuern und zu viel Bürokratie“, so Schäffler. Die Liberalen würden immer wieder Lösungsvorschläge unterbreiten, zuletzt zum Beispiel mit dem Wachstumschancengesetz. „Die Koalitionspartner müssen kompromissbereiter werden und die Union darf nicht aus parteitaktischen Gründen wichtige Reformen im Bundesrat ausbremsen“, fordert Schäffler.