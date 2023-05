Harter Kampf um Kunden - Wie Banken und Vermögensverwalter durch digitale Transformation im Wettbewerb bestehen

Deutschland hat zu viele Banken und Finanzinstitute für zu wenige Kunden – und neue Neobanken strömen laufend auf den Markt. Die starke Konkurrenz sowie veraltete Strukturen, Kosten- und Investitionsdruck bei digitalen Innovationen und die daraus resultierenden veränderten Kundenanforderungen schaffen große Herausforderungen. Vor allem die Bedeutung der Customer Experience hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Es gilt bestehende Kunden zu halten und für neue attraktiv zu werden. Dafür müssen Finanzinstitute heute vom Front-Office bis hin zu effizienten und automatisierten Prozessen im Back-End digital agieren und gleichzeitig eine persönliche Kundenbeziehung pflegen. Objectway unterstützt Banken, Wealth- und Asset Manager bei der Umsetzung von digitalen Innovationen und bietet intelligente und Cloud-fähige Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette.

Karl im Brahm, CEO DACH bei Objectway

Berlin/München, am 02.05.2023. Deutschland gilt als „overbanked“ – hierzulande gibt es mehr Banken als in jedem anderen Land in der EU. Privatbanken, Retailbanken aber auch Vermögensverwalter und Co. sehen sich aktuell mit einer starken Konkurrenz und ständigen Konsolidierungen am Markt konfrontiert. Zudem wird der digitale Wandel massiv durch neue Anforderungen an das Kundenerlebnis vorangetrieben. Um den Herausforderungen des Wettbewerbs und der Regulierung standzuhalten und neue Chancen zu nutzen, benötigen Finanzinstitute zum einen sinnvolle Innovationspläne und zum anderen ein für sie individuelles digitales Gesamtkonzept. Das heißt eine modulare Plattform einzuführen, die offen, skalierbar und in einer Cloud-Infrastruktur verfügbar ist. „Wir bieten unseren Kunden flexible Lösungen, die eine umfassende Suite von End-to-End-Digitalfunktionen und Services auf Basis einer skalierbaren Cloud-Infrastruktur nutzen. Das integriert alle Front-to-Back-Office-Abläufe nahtlos in eine Wachstumsplattform as-a-servce“, erklärt Karl im Brahm, CEO für den DACH-Raum bei Objectway. So wolle er wichtige Vorteile über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bieten – und der Erfolg gibt ihm Recht. Die großen deutschen Privatbanken wie etwa Hauck Aufhäuser Lampe, ABN Amro Bethmann oder das Bankhaus Metzler zählen zu den Kunden.

Personalisiertes Portal für den Wow-Moment

Obwohl die Verwaltung von Vermögen schon immer stark auf persönliche Betreuung setzte, befinden sich einige Dinge im Wandel. Von der Finanzberatung wird heute erwartet, dass sie nicht nur über die Beziehung zum Vermögensverwalter oder Banker erfolgt, sondern auch über die Qualität und den Inhalt digitaler, reibungsloser Interaktionen über alle Kanäle hinweg. Dabei soll eine bewusste Beziehung geschaffen und gepflegt werden, die auf den Lebenszyklus des Kunden abgestimmt ist. „Ein personalisiertes Portal kann beim Kunden einen "Wow"-Moment auslösen. Wenn er dann schnell handeln kann, indem er über den Kanal seiner Wahl und zu der von ihm bevorzugten Zeit Zugang zum Berater hat, wird dieser noch verstärkt“, so im Brahm. Dies bedeute eben nicht, den persönlichen Kontakt zu vergessen. All dies trägt zu einem hervorragenden Kundenerlebnis bei, fördert aber auch die Effizienz und Skalierbarkeit. Verfügen Banker und Vermögensverwalter über ein integriertes, digitales System zur Stärkung der Kundenbeziehungen, sind sie in der Lage, eine größere Anzahl von Kunden zu betreuen und sich so auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. So lässt sich in kürzerer Zeit mehr leisten und dadurch Skaleneffekte erzielen.

Künstliche Intelligenz für mehr Personalisierung und ESG-Compliance

Es nützt nichts, neue Kunden zu akquirieren und zu halten, wenn die Kosten für deren langfristige Betreuung zu hoch sind. Das Gleiche gilt für die Fähigkeit, Daten im Back-end zu beschaffen und zu verarbeiten, damit sie am vorderen Ende zweckdienlich sind und die Kundenerfahrung und die Fähigkeit zur Skalierung verbessern. "Unsere Kernlösungen für das Portfoliomanagement und die Beratung waren beispielsweise schon immer sehr stark in der Risikoanalyse und Modellierung. Heute sehen wir das Risiko untrennbar mit ESG-Kriterien verbunden und haben sie in unsere Modellierungs- und Optimierungsfunktionen integriert", so im Brahm. Risikobewusste und auf ESG-Kriterien ausgerichtete Portfolio-Optimierung werde von Finanzinstituten stark nachgefragt und führe auch zu einer Demokratisierung von Vermögenslösungen. Denn eine zentralisierte und standardisierte Beratungserfahrung kann ein breiteres Publikum auf eine Compliance-konforme Weise mit einem hybriden digital-menschlichen Ansatz zu betreuen.

Kernklientel halten und neue Kunden gewinnen

Für Wealth und Asset Manager werde es in den nächsten Jahren darum gehen sich zu einem komplett kundenorientierten Unternehmen zu entwickeln. Dabei gilt es traditionelle Pfade zu verlassen und sich auf eine neue Generation von Kunden vorzubereiten, ohne dabei ihre Kernklientel aufzugeben. Das Thema "digital-first" wird dabei für alle Kundensegmente essenziell sein. Karl im Brahm ist sich sicher: „Unabhängig von der Höhe des verwalteten Vermögens müssen mit verschiedenen Beratungsmodellen, Produkten und Dienstleistungen personalisierte, nahtlose und verbindliche digitale Erlebnisse geschaffen werden.“ Das kundengesteuerte Unternehmen müsse also durch Technologie unterstützt werden. So sollen einerseits konservative, vermögendere Kunden bedient werden, die neben persönlichen Dienstleistungen zunehmend digitale Erlebnisse erwarten. Andererseits kann eine jüngere Generation von Kunden mit digitaler Kompetenz angesprochen werden, die beispielsweise Vermögen geerbt hat.

Zusammenführung einer fragmentierten Wertschöpfungskette

Das gleiche gilt für Privatbanken. Lange Zeit sollten Kernbankenlösungen vor allem zuverlässig sein. Das reiche heute laut dem Experten nicht mehr. "Deutsche Privat- und Retailbanken stehen unter dem Druck, sich weiterzuentwickeln. Sie brauchen mehr Digitalisierung, ein besseres Omnichannel-Angebot und eine reibungslose Verbindung von physischen und digitalen Kanälen für die Kundenansprache und -verwaltung über den gesamten Lebenszyklus“, so im Brahm. Digitales Banking und die Cloud haben die Anforderungen an Bankprodukte deutlich verändert. Mit den neuen Lösungen ließen sich Transaktionen in Echtzeit zu verarbeiten, stetig neue Funktionen bieten und die gesamte IT-Infrastruktur skalieren. Das Ziel sei, dass die Wertschöpfungskette stärker verschmolzen und integriert werden müsse. "Wir erleben heute die Konvergenz von Wealth Management, Banking und Asset Servicing. Wir sehen eine zunehmende organisatorische Neugestaltung und eine Neukonfiguration der Geschäftsmodelle, die immer mehr Partner aus dem Ökosystem über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg erfordern", so im Brahm abschließend.

Über Objectway

Seit mehr als 30 Jahren baut Objectway erfolgreiche Partnerschaften mit Banken, Vermögensverwaltern und Asset Managern auf, um deren Geschäft zu stärken und zu skalieren und dabei ein übergeordnetes gesellschaftliches Ziel zu verfolgen: Kapitalerhalt und Verbesserung des finanziellen Wohlergehens ihrer Kunden. Objectway bietet eine führende As-a-Service-Wachstumsplattform für Banken, Vermögens- und Asset-Manager und deren Investoren. Die Objectway-Plattform bietet Finanzinstituten eine überlegene Skalierbarkeit für mehr Leistung, um ihre gesamte Wertschöpfungskette zu stärken. Das End-to-End-Lösungsdesign von Objectway ermöglicht eine konsistente Betreuung der Kunden sowohl im lokalen als auch im internationalen Umfeld.

Als ein globaler TOP-100-FinTech-Anbieter (IDC FinTech Rankings) verwaltet Objectway über 1 Billion Euro an Vermögenswerten und unterstützt mehr als 100.000 Anlageexperten (Finanzberater, Privatbankiers, Kundenbetreuer) bei der Verwaltung von über 700 Milliarden Euro AUM für mehr als 5 Millionen Anleger. Der Umsatz der Gruppe übersteigt 100 Millionen Euro (GJ 2022) und zu den Kunden zählen mehr als 200 führende Banken, Vermögensverwalter, Asset Manager und Versicherer in der gesamten EMEA-Region. Objectway verfügt über eine globale Organisation mit über 800 Geschäfts- und Technologieexperten, die von Niederlassungen in Italien, Großbritannien, Belgien, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Irland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kanada aus arbeiten. www.objectway.com