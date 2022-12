Happy 2022! Das sind die wikifolio Chartstürmer des Jahres

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Zeit wird knapp. Doch was noch vor wenigen Wochen unmöglich schien, liegt für DAX und Dow Jones jetzt in Reichweite. Die beiden Indizes könnten, wenn sie in den letzten Dezembertagen nochmal einen Zahn zulegen, ein zumindest versöhnliches Ende eines bescheidenen Jahres aufs Parkett zaubern. Wer hätte das gedacht?

Die Lektion, die wir daraus lernen können: Bullen sollte man niemals abschreiben. Am Ende des Tages oder – richtiger formuliert – früher oder später setzen sie sich immer durch. Ein österreichischer Börsianer würde nun sagen: „Nonanet.“ Zu Deutsch: „Eh klar.“

Auch wenn EZB und Fed in den letzten Tagen nochmal für schlechte Stimmung sorgten, das deutsche Börsenbarometer liegt im laufenden Jahr nur noch 13 Prozent und der Dow noch rund 10 Prozent im Minus. Theoretisch wäre sogar noch ein Nullsummenspiel möglich, sofern es zur Feiertagsrally kommt – historisch ist das nicht unwahrscheinlich.

Egal, wie die Endabrechnung auch aussehen mag, für die beiden Benchmarks verlief das letzte Quartal einigermaßen zufriedenstellend, nachdem die Folgen der Pandemie, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, horrende Inflationszahlen und eine sportliche Zinswende vor allem in den USA so ziemlich jedem Börsianer graue Haare wachsen ließen.

Grau und entsprechend trist bleibt die Lage derweil noch für Tech-Investoren: An der Nasdaq steht nach wie vor ein Jahres-Minus von 33 Prozent zu Buche. Die gute Nachricht: Die wikifolio Community schreibt die Branche nicht ab. Im Gegenteil: Sie rechnet mit einem Comeback der Titel im kommenden Jahr. Mehr dazu gibt’s in den nächsten Tagen und Wochen in unserem großen wikifolio Jahresausblick 2023 im Magazine.

Rendite im Bärenmarkt: Diese Trader zeigen, wie’s geht

Bis es soweit ist und die Erholung der Börsen auf breiten Beinen steht, könnte es allerdings noch ein wenig dauern. Davon gehen zum Beispiel Philipp Weller und Helmuth Siller aus. Ihre wikifolios gehören zu den beliebtesten – und gemessen an der Performance auch zu den besten – wikifolios 2022. Damit kommen wir zum Punkt: Hier sind 3 aufstrebende wikifolios mit investiertem Kapital im zugehörigen Zertifikat von weniger als fünf Millionen Euro, einer Top-Performance 2022 und außerdem unter den „Bestsellern“ des Jahres (nach Anzahl der Tage mit dem Qualitätsmerkmal „Bestseller“, Daten per Mitte Dezember):

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal fünf Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

#

wikifolio

Performance seit Jahresbeginn

Anzahl Bestseller-Tage

Investiertes Kapital im Zertifikat (in Euro)

1

MAI Energy Selection

35,70%

258

4.640.573

2

Multi-Asset Allokation

36,50%

234

3.768.795

3

Vola-Trading

49,60%

119

4.045.514



Die Bestseller-Newcomer des Jahres sind...

Platz 3: Vola-Trading von Helmuth Siller

Helmuth Siller steht dem Aktienmarkt mit, wie er selbst sagt, gemischten Gefühlen gegenüber. Anfang Dezember begründete er in einem Kommentar: „Einerseits befinden wir uns saisonal in einer durchaus positiven Phase. Zum Jahresende und auch zum Beginn eines neuen Jahres ist statistisch mit steigenden Renditen zu rechnen. Andererseits stellt sich immer mehr die Frage, wie weit die Wirtschaft sich abschwächt und vor allem, inwieweit eine Abschwächung der Wirtschaft bereits in den Kursen enthalten ist.“ So könne man davon ausgehen, dass die Gewinnschätzungen in den USA noch um 15 Prozent nach unten revidiert werden müssen. Sillers Fazit: „Das ist in den Kursen aktuell definitiv nicht enthalten. So ist das Ausrufen des Beginns eines neuen Bullenmarktes derzeit noch zu früh.“

Folgerichtig ist sein wikifolio Vola-Trading nur minimal bestückt. Es besteht zu 87 Prozent aus Cash – der Rest steckt im Who-is-Who der Tech- und Gesundheitsbranche. Mit dabei sind etwa Pfizer und Amazon .

In Vola-Trading darf Siller grundsätzlich alles handeln, das „entsprechendes Bewegungspotenzial“ hat – also ein gewisses Maß an Volatilität aufweist. Ausgeschlossen sind lediglich Fonds und ETFs. Außerdem soll der Anlagehorizont eher kurz gewählt sein – auch hier spielen Gedanken zur Volatilität eine Rolle: „Je länger man investiert ist, desto mehr Einflüssen ist ein Markt ausgesetzt, was aus meiner Sicht die Kalkulierbarkeit von Volatilität erschwert.“ Entscheidungen trifft er vorrangig mittels technischer Analyse. Volatilität ist erneut ein Knackpunkt: „Der Wechsel von niedriger zu höherer Vola und umgekehrt sind mit die, meiner Meinung nach, stabilsten Eigenschaften eines Marktes.“

Mit dieser Strategie kam er 2022 bislang auf eine Performance von fast 50 Prozent.

Platz 2: Multi-Asset Allokation von Philipp Weller

„Die Fed hat klar gemacht, dass die Zinsen weiter erhöht werden. Ich gehe daher davon aus, dass zyklische Aktien in den kommenden Wochen und Monaten unter einer steigenden Rezessionsangst leiden werden. Auch Technologie- und Wachstumswerte werden in den kommenden Monaten einen harten Stand haben.“ So lautete die Einschätzung Wellers Mitte November. Daran dürfte sich angesichts der Zusammensetzung seines wikifolios Multi-Asset Allokation noch nicht allzu viel geändert haben. Der Trader „spielt“ weiterhin das Thema Energiewende bzw. konkret Energieknappheit, indem er auf Aktien und ETFs aus dem Rohstoffsektor setzt. Uran, Öl und Kohle sind die Rohstoffe, mit denen er 2022 zu einem außerordentlich erfolgreichen Anlagejahr gemacht hat.

Seit Jahresbeginn legte das wikifolio um rund 37 Prozent zu. Sagenhafte 234 Tage schaffte es Multi-Asset Allokation auf die „Bestseller“-Liste (das Qualitätsmerkmal Bestseller besagt, dass das wikifolio-Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio-Zertifikaten gehörte)

Weller sichert das Depot aktuell außerdem mit einem zweifach gehebelten Short-ETF auf den S&P 500, der mit sechs Prozent Gewichtung vertreten ist, nach unten ab. Auch das zeigt, dass er noch nicht gänzlich davon überzeugt ist, dass aus dem Bären- ein Bullenmarkt wurde. Wie heißt es so schön: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.

Platz 1: MAI Energy Selection von Robert Zschorlich

Ähnlich gut verlief das Jahr 2022 für Robert Zschorlich. Seit Jahresanfang hat sich das wikifolio MAI Energy Selection um 36 Prozent verteuert. Der Trader partizipiert mit dem Depot an der Entwicklung der weltweiten Energiemärkte. Anders als Weller, der 2022 ebenfalls mit Rohstoffen erfolgreich war, setzt Zschorlich also prinzipiell auf Energiemärkte. Weller tut das nicht.

Zschorlich hat sein wikifolio 2022 mit den lange Zeit verschmähten kanadischen Öl- und Gasunternehmen bestückt, was der Performance gelinde gesagt nicht abträglich war. Peyto Exploration & Development , Crescent Point Energy oder auch Birchcliff Energy konnten seit der Aufnahme ins Depot deutlich zulegen. Mitte November hat er bei Peyto Teilgewinne von über 350 Prozent mitgenommen. Nicht schlecht für einen Bärenmarkt!

2022 summiert Zschorlich wie folgt: „Das Jahr war geprägt durch eine Änderung der Rahmenbedinugen, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt haben. Eine steigende Inflation in den zweistelligen Bereich, Notenbanken, welche die Zinsen in einem vor kurzem noch nicht vorstellbarem Tempo erhöht haben, und schwerwiegende geopolitische Konflikte. Rohstoff- und Value-Aktien haben davon profitiert, was dem wikifolio MAI Energy Selection entgegenkam.“ Für 2023 bleibt der Trader vorsichtig: „Im kommenden Börsenjahr kann es durch den Liquiditätsentzug der Notenbanken gut zu Überraschungen an den Märkten auf der Unterseite kommen.“

258 Tage zählte MAI Energy Selection zu den Bestsellern! Damit und mit der Performance sichert er sich Platz 1 der besten Newcomer wikifolios 2022.

Der Track-Record macht das Vertrauen

Alle drei genannten Trader haben das schwierige Börsenjahr 2022 herausragend gemeistert. Doch sie werden in Zukunft erst beweisen müssen, ob ihre Strategie auch anderen Marktphasen standhält und sie grundsätzlich einen guten Riecher für Assets mit Potenzial haben. Denn sie alle sind längstens seit 2020 auf der wikifolio Plattform aktiv – wir bleiben dran und sehen uns an, was sie 2023 aufs Parkett zaubern können. Du auch?

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.