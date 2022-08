Hapag-Lloyd – Der Rücksetzer an die 200-Tagelinie bietet eine Einstiegschance in die Aktie des Seefracht-Spezialisten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Symbol: HLAG ISIN: DE000HLAG475



Rückblick: Mit einer Flotte von 237 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,7 Millionen TEU, inklusive einer der größten Kühlcontainerflotten. Die Aktie gehört zu den Überfliegern 2022. Nach dem Rücksetzer in den Bereich der 200-Tagelinie, ging es wieder steil bergauf, bevor diese in den letzten Tagen erneut getestet wurde.

Meinung: Das Unternehmen ist an Standorten in 129 Ländern präsent. Weltweit mehr als 120 Liniendienste sorgen für Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Die explodierenden Frachtkosten haben Hapag einen Rekordgewinn beschert. Auch wenn sich die Lage entspannen sollte, dürfte sich eine Normalisierung hinziehen und damit die Preise erst langsam sinken. Nach dem aktuellen Pullback könnte die Eröffnung einer Long-Position in der Aktie des Seefracht-Spezialisten aussichtsreich sein.

Chart vom 16.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 316.00 EUR



Setup: Mit der Rückeroberung des EMA-20 würden wir ein Kaufsignal bekommen und könnten direkt eine Long-Position eröffnen. Der Trade ließe sich nach dem Einstieg unter den Kerzen der letzten Tage absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in HLAG



