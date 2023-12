Hannover Rück: fette Gewinne für 2024 geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Konzerngewinn mindestens 2.1 Mrd. EUR, Wachstum 5% p.a, EK-Rendite 14%

Hannover Rück (HNR1) – ISIN DE0008402215

Vorraussetzung: Großschäden bleiben überschaubar!Rückblick

Die Hannover-Rück-Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend und konnte im vergangenen Halbjahr rund 13 Prozent zulegen. Der Pullback nach dem Allzeithoch der letzten Woche erreichte mit der gestrigen Tageskerze den 50er-EMA. Sollte die heutige Inside Candle morgen überschritten werden, wäre das ein klares Kaufsignal.

Hannover-Rück-Aktie: Chart vom 18.12.2023, Kürzel: HNR1, Kurs: 215.1 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die Niedersachsen, die in der Vergangenheit meist mit moderaten Prognosen aufgefallen sind, planen für 2024 mit fetten Gewinnen. Das Unternehmen erwartet einen Konzerngewinn von mindestens 2.1 Milliarden EUR, was einem Anstieg um 24 Prozent im Vergleich zur laufenden Prognose entspricht. Damit das klappt, darf die Großschadenbelastung nicht über 1.825 Milliarden EUR hinausgehen. Der weitere Plan umfasst ein Wachstum von über 5 Prozent per anno eine Eigenkapitalrendite von mehr als 14 Prozent. Das Gewinnziel liegt nur wenig über den Erwartungen der Analysten.

Unser Setup ergibt sich aus den letzten beiden Tageskerzen und dem Kursziel beim bereits erwähnten Allzeithoch. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 4.3. Die nächsten Quartalszahlen werden am 18. März gemeldet, so dass auch ein längerer Swingtrade denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Hannover Rück ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in HNR1.

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2023

