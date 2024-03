Hannover Rück nach Zahlen: Bullishe Chance mit (Turbo)-Calls

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück SE":

Wie mit der absoluten Mehrheit der im DAX gelisteten Werte konnten Anleger auch mit der Hannover Rück-Aktie (ISIN: DE0008402215) in den vergangenen Monaten kräftige Kursgewinne einfahren. Mit einem Kursanstieg von 50 Prozent in den letzten 12 Monaten befindet sich die nach wie vor als stark unterbewertet eingestufte Versicherungsaktie sogar unter den Top 5-Aktien im DAX für diesen Zeitraum.

Nach der Bekanntgabe, wieder einen Rekordgewinn erwirtschaftet zu haben und die Dividende anzuheben, sprang die Aktie am 19.3.24 kurzfristig auf ein neues Hoch bei 256,60 Euro, das danach allerdings nicht gehalten werden konnte. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen auf den Weg zu den von Experten (DZ Bank und JP Morgan Chase) bei 290 Euro definierten Kurszielen machen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 255 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Hannover Rück-Aktie mit Basispreis 255 Euro, Bewertungstag 21.6.24, BV 1, ISIN: DE000MB98YH7, wurde beim Hannover Rück-Aktienkurs von 253,40 Euro mit 0,78 – 0,80 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 265 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,35 Euro (+69 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 246,056 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Hannover Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 246,056 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UM32JV8, wurde beim Hannover Rück-Kurs von 253,40 Euro mit 0,78 – 0,79 Euro taxiert.

Wenn die Hannover Rück-Aktie in nächster Zeit auf 265 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,89 Euro (+139 Prozent) erhöhen – sofern die Hannover Rück-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 236,651 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Hannover Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 236,651 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DQ1C0L8, wurde beim Hannover Rück-Kurs von 253,40 Euro mit 1,70 – 1,72 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Hannover Rück-Aktie auf 265 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,83 Euro (+65 Prozent) befinden.

