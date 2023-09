Hannover Rück: Unternehmen profitiert von steigender Nachfrage nach Versicherungsschutz

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

· WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215 / Kürzel: HNR

· Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange das Wertpapier über der 20-Tage-Linie notiert, solange sind weitere Hochs denkbar. Spürbar eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich das Wertpapier per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie festsetzt.

aktueller Preis: 208,80 EUR

Marktkapitalisierung: 25,19 Mrd. EUR

Umsatz 2022: 32,46 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 11,31 %

KGV 2023*: 8,83 %

4 Wochen Performance: + 6,28 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023*: 4,95 %

* Prognose

Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Versicherungsschutz insbesondere bei Naturkatastrophen. Bei einem Meeting in Monte Carlo vor einigen Tagen bestätigte der Vorstandsprecher der AG diesen Trend. Der Klimawandel dürfte dazu beitragen, dass extreme Wetterereignisse zukünftig in vielen Regionen der Welt weiter zunehmen werden. Die Hannover Rück bestätigte auch, dass sich im Rahmen der Erneuerungsrunden höhere Preise und Konditionen erzielen haben lassen, die aber auch notwendig sind, nicht nur um die Risiken für die Erstversicherer abzusichern, sondern auch der steigenden Inflation Rechnung zu tragen. Im Schnitt konnten die Prämien um 4,8% angehoben werden. Dieser Sachzusammenhang hat auch dazu beigetragen, dass das Wertpapier in den letzten Handelstagen deutlich gestiegen ist.

Im 1. Halbjahr 2023 konnte Hannover Rück einen Gewinn von 930 Mio. EUR ausweisen. Mit einer Kapitalrendite von 3,1% ist die Aktie im Augenblick einer der attraktivsten Dividendenwerte im Qualitätsaktien-Index (QIX)

Das Wertpapier hat Mitte März das Jahrestief bei 158,26 EUR formatiert, konnte sich aber rasch stabilisieren und deutlich erholen. Es ging, wie im Tageschart erkennbar, bis Anfang Juni aufwärts. Die Aktie kam im Zuge der Aufwärtsbewegung bis an die 206,40 EUR, setzte von hier aus aber wieder an die 190 EUR zurück und lief dann mehrere Wochen seitwärts. Anfang September kam es dann zu der nächsten dynamischen Bewegung, die erneut über die 200 EUR ging. Die Aktie schaffte es sich über dieser Marke festzusetzen.

Damit ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie über der SMA20 (aktuell bei 198,31 EUR) notiert, solange sind neue Hochs denkbar. Ein mögliches Anlaufziel, das im Zuge der Aufwärtsbewegung angelaufen werden könnte, wäre der Bereich bei 220/21 EUR.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 gehen. Wird diese Linie aufgegeben, so könnte noch die SMA50 (aktuell bei 195,91 EUR) einen weiteren Support bieten. Hält diese Unterstützung auf Tagesschlussbasis nicht, so wären weitere Abgaben denkbar, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 187,91 EUR) gehen könnten. Spätestens hier sollten die Notierungen drehen. Im Chart ist die Bedeutung und die Relevanz der SMA200 gut erkennbar.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im August ging es in einer Box seitwärts, was im Chart gut zu erkennen ist. Im Zuge dieser Seitwärtsbewegung ist die Aktie um die SMA20 (aktuell bei 203,08 EUR) / SMA50 (aktuell bei 198,61 EUR) geschwankt, konnte sich Anfang September dann dynamisch über beide Linien schieben und nachfolgend festsetzen. Mittlerweile ist der Abstand zu SMA20 veritabel.

Das 4h Chart ist damit ebenso bullisch zu interpretieren. Solange sich das Wertpapier über der SMA20 befindet, sind weitere Hochs denkbar und möglich.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 gehen. Gelingen im Bereich dieser Durchschnittslinie keine Erholungen, bzw. wird die Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es direkt weiter abwärts an die SMA50 gehen. Hält dieser Support nicht, so wäre der nächste Auffangbereich für den Anteilsschein die SMA200 (aktuell bei 193,99 EUR).

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange sind weitere Aufwärtsimpulse denkbar. Sollte es im Rahmen von Rücksetzern wieder unter die SMA50 gehen, so müsste die Aufwärtsbewegung in Frage gestellt werden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

220,11

235,07

Unterstützungen

207,67

203,93

203,08

198,61

198,31

197,89

195,91

193,99

187,91

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





