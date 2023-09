Hannover Rück: Gute Geschäfte durch Marktmacht gegenüber den Erstversicherern!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Breakout Trading-Strategie

Symbol: HNR1

Rückblick: Die Hannover Rück ist eine der führenden Rückversicherungsgruppen der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und unterhält Rückversicherungsbeziehungen mit zahlreichen Versicherungsgesellschaften in verschiedenen Ländern. Nachdem die Aktie bis 206 Euro nach oben laufen konnte, sahen wir nach einem scharfen Rücksetzer im Juni in den letzten Monaten eine Seitwärtsbewegung. Heute machte das Papier des Rückversicherers in einem schwachen Marktumfeld auf sich aufmerksam.

Meinung: Der Rückversicherer steuert beim gerade stattfindenden Branchentreffen in Monte Carlo aus Sicht von Experten auf gute Geschäfte zu. Das Preisumfeld sei vorteilhaft, und die Unternehmen hätten ihre Marktmacht gegenüber den Erstversicherern ausgebaut, sagte ein Branchenexperte von der Ratingagentur Standard & Poor’s. Bei den Preisverhandlungen für 2024 dürften die Rückversicherer ihre guten Margen aus dem laufenden Jahr nach seiner Einschätzung mindestens verteidigen. Charttechnisch könnte die Aktie die positiven Nachrichten nutzen, um ihre Trendbewegung wieder aufzunehmen.

Chart vom 07.09.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 200.40 EUR

Setup: Bei temporärer Schwäche könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unterhalb des EMA-50 vornehmen.

Meine Meinung zur Hannover Rück ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in HNR1

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von