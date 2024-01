Hangover, ohne uns

Seien wir ehrlich, wir alle haben uns gewünscht, dass die Jahresendrally im neuen Jahr einfach weiter geht. Aber vielleicht war die Party doch etwas zu heftig, denn im Moment fühlt es sich mehr nach Hangover an.

Der DAX hat seit der 17.000er Marke den Rückwärtsgang eingelegt und die deutsche Wirtschaft schwächelt. Nicht wenige Experten haben bei der langen Liste an Herausforderungen kaum Hoffnung auf schnelle Besserung. In so einer trostlos erscheinenden Phase kann es helfen, den eigenen Blick auf die positiven Beispiele zu richten, denn es gibt immer irgendwo einen Gewinner.

Über den Tellerrand

Inspiration dafür kann man bei unseren europäischen Nachbarn finden. Die Rangliste der High-Performer des Euro Stoxx 50 enthüllt interessante Anlageideen. Auf Platz Eins rangiert die italienische Bank UniCredit, die im letzten Jahr über 80 % zulegte. Die Automobilholding Stellantis, im Jahr 2021 aus der Fusion der Autokonzerne Fiat Chrysler Automobiles und Groupe PSA hervorgegangen, wächst weiter und belegte den zweiten Platz. Knapp dahinter landete der spanische Modekonzern Industria de Diseño Textil mit seiner Flaggschiffmarke Zara, dessen Kurs im letzten Jahr ebenfalls knapp 60 % anziehen konnte.

Der Überflieger

Wir starten heute mit einem Youngster. Holger Heidhof (MerlotHolger) hat mit seinem jungen wikifolio TanTeo Torpedo Invest seit der Auflegung im März 2020 ein Plus von +551 % erwirtschaftet. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresperformance von atemberaubenden +63,0 %. Solch eine überragende Leistung macht natürlich neugierig auf die Strategie des jungen Traders. Aus Heidhofs Ausführungen ist zu erfahren, dass er einen Mix aus konservativen und spekulativen Werten anstrebt. Dabei sind Herkunftsland oder Branche der Unternehmen egal. Das wikifolio kann bis zu einem Gesamtwert von 25 % in strukturierte Produkte investiert sein. Bei der Aktienauswahl vertraut Heidhof seiner eigenen umfangreichen Analyse, die aktuelle wirtschaftliche sowie (geo-)politische Geschehnisse berücksichtigt. Parallel nutzt er sowohl die Charttechnik (Trendkanal, SHS-Formationen u.a.) als auch die fundamentale Analyse (KGV, PEG-Ratio, Umsatz-/Gewinnprognosen etc.). Sämtliche Daten werden in einem Excel-Tool zusammengefasst und nach einem eigenem Punktesystem bewertet. Sein wikifolio enthält aktuell sechs strukturierte Produkte (24,2 %), einen ETF (2,0 %) und 16 Aktien, die 70 % seines Kapitals ausmachen. Darunter sind Anteile von UniCredit, Netflix, Abbvie, UnitedHealth Group oder Palo Alto Networks. Der Cash-Anteil liegt bei knapp vier Prozent.

Der Konstante

Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist Stefan Heizmann (einmaleins) ein alter Hase im wikifolio-Universum. Das wikifolio Zinsfuß startete er bereits im September 2013. Damals gab er sich selbst den Trader-Namen „Zinsfuß“, weil es ein prägnanter Begriff aus der Finanzmathematik ist. Seine Aktienauswahl beruht auf der Suche nach unterbewerteten Titeln. Dabei ist ihm wichtig, dass diese aus nicht-zyklischen Branchen kommen und über eine Marktkapitalisierung von mindestens 50 Mio. EUR verfügen. Die Unternehmen können zwar aus verschiedenen Währungsräumen kommen, allerdings bevorzugt er jene aus Deutschland, da er sich im heimischen Markt am besten auskennt. Außerdem begrüßt er es, wenn es bei Unternehmen einen Hauptaktionär gibt. Die Haltedauer einzelner Werte kann je nach Entwicklung und Marktlage variieren. Aktuell ist er quasi vollinvestiert und managt 28 Einzelaktien. Seine größten Positionen sind: Microsoft, IVECO, Stellantis, ArcelorMittal und Philips. Heizmanns wikifolio legte im Jahresdurchschnitt um beeindruckende +14,0 % zu. Die Gesamtrendite seit der Auflegung beläuft sich auf ebenfalls starke +289 %.

Der Charttechniker

Franz Hinterwirth (FranzKarl) hat sich voll und ganz der Charttechnik verschrieben. In sein wikifolio Trend links unten-rechts oben kommen nur Aktien, die einen längerfristigen Aufwärtstrend vorweisen können - deren Chart also bildlich ausgedrückt von links unten nach rechts oben verläuft. Neukäufe werden vorwiegend bei Aktien getätigt, welche ein neues 52-Wochen-Hoch generieren. Verkauft werden im Gegensatz dazu solche Positionen, welche sich seiner Meinung nach schlechter als der Gesamtmarkt entwickeln oder aber ihren langfristigen Aufwärtstrend nach unten verlassen haben. Bei Hinterwirths Ansatz handelt es sich um eine „long only“-Strategie, die speziell in Bullenmärkten überdurchschnittliche Performance generiert. Als Informationsquellen dienen diverse Finanzportale im Internet, welche die nötigen Chartsignale liefern. Auch „FranzKarl“ ist eine breite Diversifikation auf viele Unternehmen in möglichst unterschiedlichen Branchen wichtig, was er anhand seines durchaus umfangreichen wikifolios beweist. Dieses besteht aus 45 ETFs und 118 Aktien, darunter Microsoft, MSCI, Visa, Nvidia und Inditex (Industria de Diseño Textil). Der Cash-Anteil ist mit rund 1,0 % vernachlässigbar. Die Gesamtrendite von fast +200 % seit August 2014 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von hervorragenden +12,3 %.

Was kommt?

Die Deutsche Bundesbank eröffnet am Montag die Berichtswoche mit ihrem Monatsbericht. Mehrere Notenbanken verkünden zudem ihre Zinssatzentscheidungen: am Dienstag startet die Bank of Japan. Die EZB veröffentlicht derweil die Umfrage zu den Bankkrediten für die Eurozone. Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Eurozone, Großbritannien und die USA. Zudem gibt die Bank of Canada ihre Zinssatzentscheidung bekannt. Am Donnerstag zieht dann auch die EZB in Sachen Zinsentscheid nach. Ebenfalls von Bedeutung sind der ifo-Geschäftsklimaindex und das US-amerikanische BIP. Am Freitag werden schließlich in den USA die Analysen bzgl. der Kernausgaben des persönlichen Konsums präsentiert.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.