Handelsidee: Kakao (13.03.2023)

Kakao befindet sich in einem Aufwärtstrendkanal

Preise fielen, da sich die Marktstimmung verschlechterte

Der Rohstoff zog sich auf die untere Grenze der Overbalance-Struktur zurück

Die COCOA-Preise haben sich in letzter Zeit in einem Aufwärtstrendkanal bewegt, der durch fundamentale Faktoren wie eine starke Nachfrage oder Probleme in den Häfen bedingt war. Einige dieser Faktoren, wie z.B. die Probleme in den Häfen, wurden gelöst, sodass es zu Gewinnmitnahmen auf dem Kakaomarkt kam. Die Korrektur wird durch die allgemeine Verschlechterung der Marktstimmung, ausgelöst durch die Krise im US-Bankensektor, weiter angeheizt. Dies hat die Kakaopreise in eine interessante technische Zone geführt. Der Preis testet eine Unterstützungszone im Bereich von 2.665 Dollar, die durch die untere Begrenzung des Kanals, den SMA50 (grüne Linie) und die untere Begrenzung der Overbalance-Struktur gekennzeichnet ist. Wir sehen die Chance, dass der Preis seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen könnte. Ein potenzielles Ziel liegt bei 2.850 Dollar.

