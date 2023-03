Handelsidee: GBPUSD (31.03.2023)

31. März 2023

Paar prallte an der unteren Grenze der 1:1-Struktur ab

Trend bleibt aufwärts gerichtet

GBPUSD ist von der wichtigen Unterstützung, die durch die untere Grenze der 1:1-Struktur (Rechtecke), das 50%-Retracement, frühere Kursreaktionen sowie den SMA100 im M30 markiert wird, abgeprallt. Darüber hinaus ist ein bullisches Candlestick-Muster zu erkennen. Sollte es den Käufern gelingen, den Kurs über dem Unterstützungsbereich von 1,2355 zu halten, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls bevorstehen. Potenzielle Ziele liegen bei 1,2415 und 1,2455.

Quelle: xStation5 von XTB

