Halliburton: Überkaufte Marktsituation und fallende Öl-Preise belasten

von Manfred Ries

Montag, 28. November 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zu Wochenbeginn hin interessant: einmal mehr die …

...Rohstoffe! Es geht ums Thema Rohöl und hier um den Basiswert Halliburton Co. (WKN: 853986). In der Vorwoche präsentierte sich der Basiswert mit einer extrem hohen Volatilität. Der Aktienkurs von Halliburton Co. am Montag, 28. November 2022 (21:30 Uhr MEZ) am Börsenplatz New York: 35,86 USD (-1,4%).

Die Company. Die Halliburton Co. ist ein international agierender US-amerikanischer Konzern und führender Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsdiensten, Planungs- und Entwicklungsservices sowie Zulieferer verschiedener Produkte an Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie und auch für Unternehmen der öffentlichen Hand. Das KGV(2023e) liegt bei 12,8; die Dividendenrendite(2023e) – vor Steuern – bei ~1,6 Prozent.

Zum Hintergrund. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Marke Brent Crude fällt zu Wochenbeginn bis auf ~80,80 USD: Neuerliche Corona-Lockdown-Maßnahmen in China lassen Sorgen um die Öl-Nachfrage aufkeimen – das drückt den Preis auf ein 10-Monatstief und belasten zudem die weltweite Konjunkturprognosen.

Die Ausgangslage. Nach der vorhergehenden Kursrallye bis auf 40 USD ging es in den vergangenen drei Wochen mit der Halliburton-Aktie bis auf 33,40 USD abwärts – ein Minus von ~16 Prozent. Das erwähnte Tief wurde am 21. November markiert – just an der leicht ansteigenden 200-Tagelinie, die aktuell bei 33,53 USD verläuft. Oben abgebildet: der Wochenchart. Zu erkennen ist zum einen der positiv zu beurteilende MACD-Indikator; zum anderen aber auch die überkaufte Marktsituation, dargestellt durch den Slow-Stochastik-Indikator – dieses Signal mahnt zumindest zur Umsicht.

Der Ausblick. Der Titel zeigt sich durch seine 200-Tagelinie ~33,50 USD als relativ solide unterstützt. Andererseits ist die 40er-Peismarke als klarer Widerstand nach oben zu definieren. Aufgrund der erwähnt überkauften Marktsituation gehe ich von einer weiteren Kurs-Konsolidierung ~35/36 USD aus. Letztlich aber entscheidet auch die Rohöl-Preisentwicklung über den weiteren Kurserlauf der Halliburton-Aktie. Der Titel ist aktuell in einer »Patt«-Situation.

Die Strategie. Umsichtiges Verhalten bei den Öl-Werten erscheint mir angezeigt! In der aktuellen Wochenausgabe des Optionsscheine Expert Trader© bin ich auf die anhaltende Schwäche beim Rohöl-Preis eingegangen und haben dabei ein Kursziel benannt, welches in dieser Woche noch erreicht werden könnte. Im Musterdepot habe ich mit Teilverkäufen bei Valero Energy (200% Gewinn) und bei Exxon Mobil (68% Gewinn) mein Engagement im Öl-Sektor rechtzeitig reduziert. Die Ausgangssituation bleibt spannend – dies sowohl bei der Rohöl-Notierung als auch bei den Öl-Companies bzw. -Dienstleistern. Infos zum Optionsscheine Expert Trader©:

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenauftakt. Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.