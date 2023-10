Halliburton-Aktie: Wie tief die Kurse jetzt noch fallen können

Freitag, 6. Oktober 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Rohstoffe. Die aktuell negative Preisentwicklung bei Rohöl wirkt sich auch auf die Öl-Dienstleister aus. Lohnt sich aktuell ein Einstieg in diese Branche? Heute gilt mein Blick dem Basiswert Halliburton (WKN: 853986). Die Halliburton-Aktie am Freitag, 6. Oktober 2023 (16 Uhr MESZ) am Handelsplatz New York: 38,18 USD (+0,3%).

Die Company

Die Halliburton Co. ist ein international agierender US-amerikanischer Konzern und führender Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsdiensten, Planungs- und Entwicklungsservices sowie Zulieferer verschiedener Produkte an Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie und auch für Unternehmen der öffentlichen Hand. Das KGV(2024e) liegt bei 11,1.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Halliburton-Kursverlauf auf Wochenbasis. Dabei spiegelt jedes Candle die Kursbewegung einer Handelswoche wider. Mit einer aktuellen Notierung von 38 USD liegen die Kurse wieder auf ihrem Niveau vom vergangenen Dezember. Kritisch: Der bisherige Aufwärtstrend (A) wurde im Wochenverlauf nach unten verletzt; das ist kritisch zu bewerten.

Zum Hintergrund

Der Öl-Preis (Brent Crude) zeigte sich in den vergangenen Handelstagen auffallend schwach – und wieder unterhalb von 90 USD. Das Fass Rohöl der Sorte Brent Crude kostet am Freitag knapp 84 USD. Das wirkt sich grundsätzlich auch negativ auf die Kursentwicklung der Öl-Companies aus. So auch auf die Halliburton Co. Das Gros der Analysten sieht den Titel dennoch als Kaufposition.

Die Prognose

Die Ausgangslage bei den Notierungen der Halliburton Co. ist aktuell als neutral bis leicht negativ einzustufen; dies insbesondere mit Blick auf das kurzzeitige Trendverhalten. Die 200-Tagelinie verläuft bei aktuell rd. 36 USD und verstärkt mit ihrem Verlauf die Preislinie bei 36,15 USD in ihrer Eigenschaft als Support. Würden die Kurse auf diesem Niveau wieder nach oben drehen, so wäre dies positiv zu sehen. Doch wäre dann die 40 USD-Preismarke eine potenziell harte Hürde nach oben.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Commodities. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erfolgreiche (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite