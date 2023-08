HUGO BOSS: Kann sich die Aktie fangen?

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

· WKN: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7 / Kürzel: BOSS

· Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Die Aktie hat in den letzten 10 Monaten deutlich zugelegt und ein Jahreshoch bei 75,64 EUR formatiert. Seit Mitte Juli haben Gewinnmitnahmen des Bild geprägt. Die Frage ist, ob sich das Wertpapier jetzt fangen kann, oder ob mit weiteren Abgaben zu rechnen ist?

aktueller Preis: 70,91 EUR

Marktkapitalisierung: 4,87 Mrd. $

Umsatz 2022: 3,65 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 36,92 %

KGV 2023*: 15,56

4 Wochen Performance: + 0,52 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2022: 2,63 %

* Prognose

Die HUGO BOSS AG hat unerwartet starke Ergebnisse vorgelegt und auch die Jahresziele 2023, was Umsatz und Gewinn betrifft, noch einmal erhöht. Der Gewinn je Aktie lag im 2. Quartal bei 1,09 EUR gegenüber einem Wert von 0,83 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz hat das Unternehmen im letzten Quartal auf 1,03 Mrd. EUR erhöht, was einer Steigerung von 16,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten waren von etwas geringeren Werten ausgegangen.

Insgesamt hat HUGO BOSS für dieses Jahr ein robustes Wachstum in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll 2023 auf 4,1 - 4,2 Mrd. EUR, und damit um 12 - 15 % gegenüber 2022 steigen, der operative Gewinn EBIT soll um 400 - 420 Mio. EUR zulegen. Dies bedeutet eine Steigerung von 25 % gegen über dem Vorjahreswert.

Die Aktie formatierte Mitte Juli ein Jahreshoch, nachdem es seit November 2022 sukzessive aufwärts ging. Im März stellte sich zwar ein Rücksetzer ein, dieser wurde im Nachgang dessen wieder zurückgekauft. Seit Mitte Juli schwächelt der Anteilsschein aber. Es ging im Zuge dessen zurück unter die SMA20 (aktuell bei 72,29 EUR) bis an die SMA50 (aktuell bei 70,68 EUR). Hier gelang in den letzten Handelstagen eine Stabilisierung. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA50 bei den letzten beiden Rücksetzern Anfang Juli und im Mai übergeordnet ein guter Support auf Tagesbasis gewesen ist.

Sollte sich die Aktie wieder über die SMA50 schieben können, so wäre es wichtig, dass es, idealerweise, direkt weiter über die SMA20 geht. Sollte sich diese Bewegung einstellen, so könnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Denkbare Anlaufziele könnten die 80,50/81,30 EUR sein. Sollte sich die Aktie über diesem Level festsetzen können, so könnte es weiter aufwärts an die 88/90 EUR gehen.

Gelingt der Move aber nicht und setzt sich das Wertpapier unter der SMA50 fest, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Abgaben ausweiten könnten. Denkbarer Anlaufbereich könnte die SMA200 (aktuell bei 62,48 EUR) sein.

Einschätzung Tageschart, Prognose: Bärisch / neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Der Aktie muss sich per Tagesschluss mindestens wieder über der 50-Tage-Linie festsetzen, um Perspektive auf der Oberseite zu haben. Etabliert sich die Aktie per Tagesschluss aber wieder unter die 50-Tage-Linie trübt sich das Chartbild wieder merklich ein.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate) - mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, das sich der Anteilsschein in dieser Handelswoche an der SMA200 (aktuell bei 69,40 EUR) stabilisieren konnte. Es ist ebenso erkennbar, dass die Aktie bei den letzten Rücksetzern im Bereich dieser Durchschnittslinie immer wieder Erholungen abbilden konnte. Somit ist denkbar, dass sich die laufende Aufwärtsentwicklung weiter fortsetzen könnte.

Die Aktie muss sich zunächst über der SMA20 (aktuell bei 70,70 EUR) festsetzen. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an die SMA50 (aktuell bei 72,16 EUR) gehen. Hier wird sich zeigen, ob die Erholung Substanz hat. Gelingt es diese Durchschnittslinie zu überwinden und kann sich die BOSS-Aktie über der SMA50 etablieren, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Erholung weiter fortsetzen könnte, insbesondere dann, wenn die Bewegung rasch Fahrt aufnimmt.

Sollte sich dieses Szenario nicht einstellen, so könnten Rücksetzer erneut an die SMA200 gehen. Kritisch würde es werden, wenn sich der Anteilsschein unter dieser Linie etabliert. Dann könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 64,35/30 EUR zu laufen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: Bärisch / neutral

Kurzfristige hat die Aktie die Chance weiter zu steigen. Aufhellen würde sich das Chart aber erst, wenn sich das Wertpapier über der SMA50 etabliert hat. Geht es unter die SMA200, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate) - mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

72,16

72,29

72,49

80,50

88,35

Unterstützungen

70,70

70,68

70,48

70,07

69,40

64,33

62,48

Quellen: xStation5 von XTB

