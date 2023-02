HP Inc. – Schaffen es die Bullen über die 200-Tagelinie?

Breakout Trading-Strategie



Rückblick: Der Computer-Dinosaurier HP hat sich zurückgemeldet. Die weltweite Digitalisierung treibt den Bedarf an neuer Computer-Hardware voran. HP sollte mit seinen Produkten weiterhin punkten können. Die Aktie arbeitet gerade an ihrer Bodenbildung und notiert nur knapp unterhalb der 200-Tagelinie.

Meinung: Die Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, bei Behörden und Verwaltung, in der Wissenschaft, sowie im Gesundheits- und Bildungswesen eingesetzt. Die Tech-Aktie ist mit einem KGV von 9,8 attraktiv bewertet. Die Dividendenrendite von 3,3% macht das Papier auch für längerfristig orientierte Anleger interessant. Seine Q1-Zahlen will HP Ende Februar veröffentlichen, was uns bei einem Breakout noch etwas Zeit lassen würde, damit sich der Trade auch entwickeln kann.



Chart vom 15.02.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 30.53 USD



Setup: Bei einem Breakout über 31 USD könnte man der Aktie auf der Long-Seite folgen. Der Trade ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 absichern.

