HELLOFRESH – Zahlen bringen die Bullen zurück

Mit den endgültigen Zahlen des zweiten Quartals greifen Anleger heute bei der Aktie von HelloFresh zu. Zwar stellte das Zahlenwerk an sich keine Überraschung dar, doch Anleger schöpfen vor allem durch die anschließende Telefonkonferenz Optimismus. Hierbei äußerte sich das Management zuversichtlich über die Chance, die ursprünglich gesteckten Zielspannen für dieses Jahr in der Tendenz doch noch zu erreichen. Als Reaktion kommt es bei der Aktie zu Kursgewinnen von über +8%.

Chart: HelloFresh

Widerstandsmarken: 34,44 + 35,71 + 36,65 + 36,95 +43,24 + 46,29 EUR

Unterstützungsmarken: 30,28 + 26,70 + 24,57 EUR

Mit diesen Kursgewinnen versuchen sich die Wertpapiere an einer Überwindung der Abwärtstrendlinie. Zuletzt scheiterten Anleger Ende Juli an dieser. Kann diese nun per Tagesschlusskurs geknackt werden, würde sich damit die Wegstrecke bis zum Widerstandsbereich bei 34,44 – 36,95 EUR eröffnen. Würde eine Aufwärtsbewegung auch diesen Hürdenbereich überwinden können, wäre in der Folge ein Lauf auf 43,24 EUR sowie 46,92 EUR eröffnet.

Kommt es jedoch zu Gewinnmitnahmen, muss erneut um einen Abpraller gebangt werden. Raum für Verluste wäre bis zum EMA50 sowie einem Gap-Close bei 30,28 EUR gegeben, allerdings sollten diese nicht größer ausfallen. Würde dieser Fall dennoch eintreten, müsste in der Konsequenz mit weiteren Abgaben bis auf 26,70 EUR gerechnet werden.

