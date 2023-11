HAUSHALT: Bundesregierung einigt sich auf Strompreisbremse

"Indem die Steuerlast gesenkt wird, führen wir die deutsche Wirtschaft auf einen nachhaltigen Erfolgspfad zurück"

Die Bundesregierung hat sich auf ein Strompreispaket für zusätzliche Entlastungen für Unternehmen in Deutschland geeinigt. „Im Gegensatz zu Habecks Industriestrompreis ist jetzt auf Drängen der FDP eine vernünftige Lösung gefunden worden“, bewertet der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler das Ergebnis. Kern des Pakets ist die Senkung der Stromsteuer, die auf das EU-Minimum reduziert wird. „Ohne Eingriff in Marktpreise wird der Wettbewerb gewahrt und eine schnelle Umsetzung gewährleistet. Indem die Steuerlast gesenkt wird, führen wir die deutsche Wirtschaft auf einen nachhaltigen Erfolgspfad zurück“, so Schäffler.