Gute Aussichten für Gold, Silber und Platin

Wohin die Reise auch geht, der US-Dollar dürfte sich weiterhin abschwächen und das ist gut für Edelmetalle

Grundsätzlich sind in der nächsten Zeit zwei verschiedene Szenarien möglich. Einmal driftet die Wirtschaft weltweit in eine Rezession ab. Dabei kann man noch darüber streiten, ob sie nicht schon da ist. Hat die Wirtschaft es mit einer gravierenden Rezession zu tun, wobei das Bruttoinlandsprodukt schrumpft, dann würden die Unternehmensgewinne sinken. Staatsanleihen würden sich anfangs noch gut halten. Investoren würden sich dann von Finanzanlagen abwenden und sich mehr den Edelmetallen zuwenden. Als Auslöser müssten aber wirklich gravierende Ereignisse eintreten.

Das andere mögliche Szenario geht von einer sich erholenden Wirtschaft aus, eine Rezession ist dabei nicht in absehbarer Zeit in Sicht. Vermutlich würde die Inflation dann auf einem hohen Niveau verharren, der Ölpreis würde sich verteuern und die Zinsen würden weiter steigen. Für die vielen Länder mit immensen Staatsschulden wäre dies ein Desaster. Hohe Zinszahlungen würden wieder zum Einsatz der Gelddruckmaschinen führen. Um solchem Ungemach entgegenzuwirken, ist eine Edelmetallanlage immer ein probates Mittel gewesen und ist es auch heute noch. Denn Gold verliert seinen Wert nicht und erhält das Ersparte. Der Februar übrigens gehört zu den besten Goldmonaten aus statistischer Sicht. Er befindet sich auf Platz drei der Bestenliste. Der Januar hat seinen Status als bester Goldmonat dieses Jahr wieder bewiesen. Ende Januar lag der Goldpreis bei 1.923,90 US-Dollar je Unze oder 1.772.87 Euro. Letztes Jahr stieg der Goldpreis im Februar um sechs Prozent an, ein sehr gutes Ergebnis. Ursache war die russische Invasion. Im Februar 2020 war Gold mit Beginn der Pandemie ebenfalls stark gefragt. Auf Gold können Anleger auch mit den Werten von OceanaGold oder Revival Gold setzen. OceanaGold produziert bereits, die Projekte befinden sich in den USA (Haile Goldmine), auf den Philippinen (Didipio Mine) und in Neuseeland (Macraes und Waihi). Revival Gold kümmert sich um die Wiederbelebung des Beartrack-Arnett-Goldprojektes in Idaho. Das Projekt punktet mit guten Bohrergebnissen und die Mineralisierung ist noch in alle Richtungen offen.

