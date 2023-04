Gute Aussichten für Batterie- und Automobilrohstoffe

Zu den wichtigen Rohstoffen für die Zukunft gehören neben Lithium für die Batterien auch Platin und Palladium





Experten erwarten, dass sich die Nachfrage aus dem Automobilbereich erholen wird, ebenso wie die Industrienachfrage. Daher sollte sich der Bedarf an Platin und Palladium beschleunigen. Als Treiber wirken besonders Asien und China, zudem sollten auch die westlichen Länder für Nachfrage sorgen, da sich die Wirtschaft in der EU und in den USA besser als noch vor einigen Monaten erwartet zeigt. Da Platin vor allem für die grüne Energiewende und in der Wasserstoffindustrie gebraucht wird, sind die Aussichten für Platin wohl besser als für Palladium. Die Versorgung mit kritischen und strategischen Rohstoffen ist jedenfalls ein Thema, an dem Volkswirtschaften nicht mehr vorbeikommen. Laut dem World Platinum Investment Council ist bis 2027, soweit wurden Prognosen erarbeitet, von einem Angebotsdefizit am Platinmarkt auszugehen.









Zu den wichtigsten Rohstoffen gehört auch das Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien. denn Lithium ist der Hauptbestandteil der aufladbaren Batterien, ob Auto oder Handy. Laut Schätzungen des IWF wird Lithium (neben Kobalt) bis 2050 das größte Verbrauchswachstum unter den Batteriemetallen für sich beanspruchen. Gemäß der Internationalen Energieagentur werden die Ziele des Pariser Abkommens für eine extrem steigende Lithiumnachfrage sorgen. Da manche Branchenexperten bereits für das Jahr 2024 mit Lieferengpässen bei Batteriemetallen rechnen, sollten Anleger sich auch mit Lithium-Gesellschaften vertraut machen. Da wäre beispielsweise Alpha Lithium. Im berühmten Lithiumdreieck, in Argentinien besitzt das Unternehmen zwei sehr aussichtsreiche Lithiumprojekte. Auf Platin und Palladium und weitere Batteriemetalle setzt etwa Sibanye-Stillwater. Zudem produziert die Gesellschaft neben Platin und Palladium auch Gold. Die Projekte liegen in den USA und in Afrika.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/) und Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/).







