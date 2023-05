Gute Apple-Zahlen stützen den DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auf die großen Technologiekonzerne aus den USA ist in diesen Tagen Verlass. Apple reiht sich mit seinen gestern Abend nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen in die positiven Überraschungen dieser Berichtssaison ein und stützt damit auch den Gesamtmarkt, der auf der anderen Seite von den Hiobsbotschaften mehrerer US-Regionalbanken weiter belastet wird.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Mit den Nachrichten von Apple kann sich auch der Deutsche Aktienindex wieder von seiner massiven Unterstützungszone bei 15.700 Punkten nach oben absetzen und vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA eine kleine Pufferzone einrichten. Unter diesem Niveau sollten Anleger weiter die Luft anhalten und jederzeit auf eine stärkere Korrektur gefasst sein, die den Markt zwar mit einigen Zwischenstopps, aber über den mauen Börsensommer durchaus bis in die Region knapp über 14.000 Zählern führen könnte.

Die entscheidende Frage ist, wie lange sich die Banken in den USA noch gegenseitig unter die Arme greifen können und wann der sich derzeit beschleunigende Vertrauensverlust der Kapitalanleger noch größere Opfer fordert. Auch die letzte Zinserhöhung der US-Notenbank dürfte nicht gerade dazu beigetragen haben, den Trend des Kapitalabzugs bei den Banken zu stoppen. Fällt die Unterstützung durch gute Bilanzvorlagen in den kommenden Tagen und Wochen weg, dürften die Bären ihre Chance wittern und könnten so der aktuellen Stabilität auf hohem Niveau ein schnelles Ende bereiten.