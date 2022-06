Günstigstes Bitcoin-ETP Europas: 21Shares startet Crypto Winter Suite

Neue Produktsuite wurde eigens für Baisse-Phasen konzipiert

Zürich/München, 29. Juni 2022 – Die 21Shares AG, weltweit größter Emittent börsengehandelter Kryptowährungsprodukte (ETPs), kündigt kündigt die heutige ihre „Crypto Winter Suite“ an. Dabei handelt sich um ein Portfolio an Krypto-ETPs, die Anlegern helfen sollen, Bärenmärkte zu meistern. Das erste Produkt der Suite, das 21Shares Bitcoin Core ETP (CBTC), ist ab sofort an der SIX Swiss Exchange gelistet.

Das 21Shares Bitcoin Core ETP wurde entwickelt, um ein preisgünstiges Engagement in Bitcoin zu ermöglichen. Das ETP stellt nunmehr das kostengünstigste Bitcoin ETP auf dem europäischen Markt dar: CBTC hat eine Gesamtkostenquote von 21 Basispunkten (0,21 Prozent) – die Zahl soll die Obergrenze von 21 Millionen Bitcoin widerspiegeln – und liegt damit ganze 44 Basispunkte (0,44 Prozent) unter dem nächstgünstigen Produkt auf dem Markt. Das Produkt wird einen Teil der zugrundeliegenden Kryptoassets auf vollständig besicherter Basis verleihen, um die Betriebskosten auszugleichen. Die Kreditvergabe auf CBTC wird beginnen, sobald das ETP eine ausreichende Größe erreicht hat.

Darüber hinaus wird sich 21Shares auf die Entwicklung weiterer, am Bärenmarkt orientierter Produkte konzentrieren. Mit der Crypto Winter Suite möchte der Schweizer Krypto-ETP-Emittent Anlegern vielfältige Möglichkeiten bieten, in das Krypto-Ökosystem einzusteigen – mit einigen der derzeit günstigsten Investmentprodukte auf dem Markt, die sich sowohl für langfristige strategische Allokation auf eine risikokontrolliertere Weise als auch kurzfristige taktische Allokation eignen.

„Angesichts des aktuellen Marktumfelds sind viele Anleger auf der Suche nach einer "Buy-the-Dip"-Strategie, um die maximal mögliche,langfristige Rendite zu erzielen", sagt Arthur Krause, Director of ETP Product bei 21Shares. "Unsere Crypto Winter Suite wird Anlegern die Möglichkeit bieten, mit den niedrigsten Kosten den Einstieg in den Krypto-Markt zu wagen."

"Trotz des aktuell schwierigeren Marktes hat das Interesse am langfristigen Potenzial der Kryptowährung Bitcoin nicht nachgelassen", so Hany Rashwan, CEO und Mitbegründer von 21Shares. "Wir haben beobachtet, dass die Anleger ein kostengünstiges Engagement in Krypto-Assets nachfragen. Das 21Shares Bitcoin Core ETP, das erste Produkt unserer neuen Suite, kommt diesen Anlegerwünschen entgegen – mit den derzeit wettbewerbsfähigsten Preisen am europäischen Markt. Unsere Produkte für Baissephasen bieten Anlegern ein robustes Instrumentarium, um das schwierige Marktumfeld zu meistern."

Die heutige Ankündigung folgt auf die Auflegung des weltweit ersten USD Yield ETP im vergangenen Monat. Dem voraus ging bereits der Markteintritt des Unternehmens in den Vereinigten Staaten, wo 21Shares mit einem Layer1 Index ETP und einem DeFi ETP zwei neue Indexfonds sowie mit BOLD den weltweit ersten Bitcoin- und Gold ETP auflegte. Darüber hinaus hat der Krypto-Emittent vor kurzem die sechste Ausgabe seines State of Crypto Reports veröffentlicht, der die aktuellen Trends in der Kryptoindustrie untersucht und zeigt, was Investoren unternehmen, um ihre Krypto-Portfolios erfolgreich zu optimieren.

Um mehr über den 21Shares Bitcoin Core ETP oder die Crypto Winter Suite zu erfahren, besuchen Sie bitte www.21shares.com.

Produktdetails

Wertpapierbezeichnung

21Share Bitcoin Core ETP Handelsplatz / Börse

SIX Swiss Exchange

ISIN

CH1199067674

Ticker

CBTC Handelswährung

USD



Über 21Shares

21Shares verfügt über die weltweit größte Palette an börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs). Mit der Notierung des ersten Kryptowährungsindices an der SIX Swiss Exchange im Jahr 2018 leistete 21Shares Pionierarbeit und erweitert sein Produktportfolio seitdem konsequent mit innovativer Forschung und zukunftsweisenden Ansätzen. 21Shares möchte allen Anlegern eine einfache, sichere und regulierte Möglichkeit für den Kauf, Verkauf und Leerverkauf von Kryptowährungen über bestehende Bank- und Maklerkonten bieten. Onyx, die Emissionsplattform von 21Shares wird sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs weltweit genutzt.

Rechtliche Hinweise:



Das in dieser Pressemitteilung enthaltene Material dient ausschließlich Informationszwecken. Die 21Shares AG und ihre verbundenen Unternehmen empfehlen keine Maßnahmen auf der Grundlage dieser Informationen. Das Material ist nicht als Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, noch als Anlageberatung auszulegen. Darüber hinaus stellen diese Informationen keine Zusicherung dar, dass die hier beschriebenen Anlagen für eine Person geeignet oder sinnvoll sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Kursentwicklungen

