Günstige Einstiegsgelegenheit!

Die Europäische Zentralbank hat am vergangenen Donnerstag geliefert! Lange haben sich die Währungshüter mit einer Reaktion auf die steigenden Preise Zeit gelassen. Zu lange, wie viele Analysten der Meinung sind. Schließlich ist die Teuerungsrate vor allem in den nordöstlichen EU-Mitgliedsstaaten auf mittlerweile rund 20 Prozent geklettert. Dies hat den Druck erhöht, eine deutlichere Maßnahme als die bereits verkündete Anhebung um 25 Basispunkte vorzunehmen. Diese waren ohnehin bereits „eingepreist“. Der tatsächlich verkündete Zinsschritt um 0,5 Prozent war daher keine große Überraschung, so dass die Märkte im Anschluss wieder zur Tagesordnung übergegangen sind. Dennoch bleibt dieses Thema spannend, da sich hieraus auch in den kommenden Monaten entsprechende Signale ableiten lassen!Steigende Zinsen sorgen für eine Eingrenzung der Geldmenge. Kredite werden teurer, womit auch die Investitionsneigung der Wirtschaft rückläufig wird. Steigende Zinsen führen daher zu einem Dämpfer für die Wirtschaftsentwicklung. Während diese Schritte zur Bekämpfung der Inflation notwendig sind, behalten die Notenbanken andererseits aber auch den konjunkturellen Verlauf im Auge. Vor allem angesichts der USA, die bereits frühzeitig mit der Zinstrendwende begonnen haben, ist es kein Fehler, den Blick über den Tellerrand hinaus wandern zu lassen. So wird in diesem Jahr noch eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte erwartet. Im kommenden Jahr könnte die FED dann – abhängig von der Entwicklung der Preise sowie des konjunkturellen Verlaufs – den Leitzins noch einmal um 25 Basispunkte auf dann 2,75 Prozent anheben. Spätestens dann dürfte aber bereits eine Abkehr der festen Zinszügel allmählich wieder ins Gespräch kommen. Unter diesem Aspekt wäre – da die Börsen bekanntlich die Zukunft handeln – bereits im letzten Quartal dieses Jahres ein Ende der Talfahrt der letzten Monate möglich!Den absoluten Tiefpunkt zum Einstieg zu erreichen, wird langfristig nicht funktionieren. Steigt man aber nach und nach bei einem fallenden Markt ein, so lässt sich damit ein günstiger Mittelwert erreichen. Aus saisonaler Sicht ist im August und September noch einmal mit einem Abverkauf zu rechnen. In der Regel folgt darauf ein freundliches viertes Quartal. Berücksichtigt man diese Erkenntnis, bietet sich ein sukzessiver Einstieg von August bis September an. Noch ist es dafür zu früh, es schadet allerdings auch nicht, entsprechend vorbereitet in den Spätsommer zu gehen!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.