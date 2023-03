Grüne belasten Klima in der Ampelkoalition

Die Störfeuer der Grünen bei verschiedenen politischen Themen belasten zunehmend das Klima innerhalb der Ampel-Koalition. Vor allem die jüngsten Grünen-Pläne zu Verboten bei Heizungen, Kernkraft, Verbrenner-Motor und Werbung für Kinderprodukte stoßen dabei auf Kritik. „Die grüne Verbotspartei ist zurück! Das ist falsch und gefährlich für Deutschland“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler der BILD-Zeitung. „Wir brauchen nicht mehr Planwirtschaft“, so Schäffler. „Im Gegenteil: Wir brauchen mehr Markt und Wettbewerb, damit wir unseren Wohlstand erhalten und weiteren schaffen können.“ Den Liberalen ärgert besonders, dass die Grünen alles am liebsten bis ins kleinste Detail regeln wollen. „Die Grünen müssen endlich begreifen, dass viele Verbote unser Land arm und kaputt machen“, so der FDP-Mann zu BILD. „Das darf nicht der Anspruch der Regierung sein.“