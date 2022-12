Grün blinkend

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Wir sehen am Donnerstag durchweg grünes Blinken, wobei die Stimmung von positiven Signalen zu den Zinserhöhungen der Fed und Chinas Covid-Reaktion gestützt wird.

Man könnte zwar argumentieren, dass Jerome Powells Kommentare vom Mittwoch relativ ausgewogen waren - eine langsamere Straffung jetzt, aber längerfristig hohe Zinssätze - aber das letzte Jahr hat gezeigt, dass es unglaublich schwierig ist, den Inflationspfad auch nur für einen kurzen Zeitraum im Voraus zu bestimmen. Zu wissen, was die Fed als nächstes zu tun gedenkt, ist viel wertvoller als das, was sie in 6-12 Monaten zu tun gedenkt.

Und alles, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinsrezession verringert, wird sich positiv auf die Aktienmärkte auswirken. Die Fed hat alle Möglichkeiten, die Zinsen in den kommenden Monaten weiter zu senken, wenn die Daten nicht mitspielen. Weitaus schwieriger ist es, den Schaden rückgängig zu machen, der dadurch entstanden ist, dass sie jetzt zu schnell gehandelt hat, ohne zu wissen, wie wirksam die bisherigen Straffungen waren.

Positive Signale

Die Signale aus China sehen ebenfalls sehr positiv aus. Wir sollten zwar keine dramatische Änderung der Politik von der Führung erwarten, insbesondere nicht vor dem Kongress im März, aber jede bescheidene Aufweichung der Covid-Nullzinspolitik wird und sollte begrüßt werden. Dieser Ansatz hat dem Wachstum und dem Vertrauen extrem geschadet und die Proteste zeigen, wie sich die öffentliche Meinung dazu ändert.

Wir sollten nicht naiv sein, denn eine Abkehr von dieser Politik wird nicht einfach sein und es wird viele Rückschläge geben. Aber es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, der zusammen mit den angekündigten Maßnahmen zur Wiederbelebung des Immobilienmarktes die Wirtschaft auf einen viel besseren Weg bringen könnte.

Ein paar wichtige Tage für die Ölmärkte

Die Ölpreise haben sich in den letzten Tagen stark erholt und sind gegenüber ihren Tiefstständen um etwa 10% gestiegen. Dies wurde durch die Aussicht auf eine niedrigere Preisobergrenze für russisches Rohöl, eine weitere umfangreiche Produktionskürzung der OPEC+ an diesem Wochenende und Chinas sich entwickelnde Covid-Haltung begünstigt. Die Ungewissheit in Bezug auf all diese Faktoren ist jedoch nach wie vor groß, so dass die Preise auch über das Wochenende hinweg volatil bleiben dürften. Das könnte ein größeres Risiko darstellen als sonst, wenn das OPEC+-Treffen am Sonntag wie geplant stattfindet und die EU sich bis Spielschluss am Freitag nicht auf eine Preisobergrenze geeinigt hat. Die Bandbreite der Möglichkeiten, die sich allein aus diesen beiden Punkten ergibt, ist riesig, was die Gerüchte und Spekulationen in den kommenden ein oder zwei Tagen umso wirkungsvoller machen wird.

Gold testet Höchststände der Handelsspanne

Die Goldbullen waren über Powells Äußerungen am Mittwoch besonders erfreut. Das gelbe Metall erholte sich stark und notierte am oberen Ende seiner jüngsten Handelsspanne. Es sieht sich jedoch einem starken Widerstand um $1.780 gegenüber, der in der ersten Jahreshälfte eine wichtige Unterstützung darstellte. Angesichts der vielen Daten, die in den nächsten Tagen anstehen, könnte sich der Preis nicht als besonders widerstandsfähig erweisen, wenn die Händler weiterhin hoffen, dass die Zinsen langsamer steigen und ihren Höchststand erreichen werden.

Erleichterung für Kryptos

Die Erholungsrallye kommt für den Bitcoin genau zum richtigen Zeitpunkt. Er konnte sich von den Tiefstständen erholen und notiert nun um die 17.000 $. Dies entspricht in etwa den Höchstständen der letzten Wochen, seit er sich nach seinem jüngsten Absturz wieder erholt hat. Ob dies ausreicht, um das Interesse an der Kryptowährung wiederzubeleben, weiß ich nicht. Der Fallout von FTX belastet die Branche weiterhin stark und die Aussicht auf weitere Ansteckungen oder Skandale ist schwer zu ignorieren.

