Grün blinkend

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Die asiatischen Aktien standen am zweiten Handelstag im grünen Bereich, und auch Europa dürfte ähnlich positiv eröffnen, da sich die Stimmung weiter verbessert, wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau aus.

Der Handel in der letzten Woche vermittelt immer noch den Eindruck einer Bärenmarktrallye. Angefangen von der Erholung nach der Inflation in den USA bis hin zu dem starken Wochenbeginn, der zum Teil auf die Entscheidung des Vereinigten Königreichs zurückzuführen ist, sich nicht länger selbst in den Fuß zu schießen, deutet nichts auf eine nachhaltige Entwicklung hin.

Natürlich waren die letzten Monate für die Aktienmärkte hart, seit sie gegen Ende des Sommers ihren Höchststand erreicht hatten, und eine Erholung in irgendeiner Form war irgendwann zu erwarten. Ich bin nur nicht davon überzeugt, dass dahinter viel Substanz steckt, denn das wirtschaftliche Umfeld sieht tückisch aus, und wir wissen nicht einmal, ob wir den Höhepunkt der Inflation und der Zinsentwicklung schon erreicht haben. Das sind beträchtliche Gegenwinde, die eine Erholung des Aktienmarktes äußerst schwierig machen werden.

Die RBA ist besorgt über die Aussichten und verlangsamt das Tempo der Straffung

Im Protokoll der RBA und in den Kommentaren der stellvertretenden Gouverneurin Michele Bullock wird auf die Aussichten verwiesen, die zu der Entscheidung beigetragen haben, das Tempo der Straffung auf der letzten Sitzung auf 25 Basispunkte zu verringern. Die Zentralbank wird zwar weiterhin die Zinsen anheben, um die Inflation zu bekämpfen, und verweist dabei auf den Preisanstieg auf breiter Basis und die höheren Löhne, doch ist sie eindeutig besorgt über die wirtschaftlichen Folgen und die Verzögerungen in der Politik, nachdem sie die Zinsen seit dem Sommer innerhalb von vier Monaten um 2 % erhöht hat. Der Aussie-Dollar hat sich in dieser Zeit nicht gut entwickelt und ist gegenüber dem Dollar von seinem Höchststand im Juni um etwa 15 % gefallen, obwohl er sich über Nacht etwas erholt hat.

Wann wird Japan wieder intervenieren?

Der Yen bleibt trotz der verzweifelten Versuche Japans, die Devisenmärkte durch direkte und verbale Interventionen zu beeinflussen, unter Druck. Die Intervention im letzten Monat war zwar erheblich, aber nur von kurzer Dauer, und die Kommentare davor und danach stießen auf taube Ohren. Über Nacht gab es noch mehr davon - "ein hohes Maß an Dringlichkeit", "wir werden entschlossen geeignete Maßnahmen ergreifen" - und sogar die Weigerung, sich dazu zu äußern, ob das Finanzministerium "heimliche Deviseninterventionen" durchführt. Falls dies der Fall ist, funktioniert es nicht sonderlich gut, da der Yen gegenüber dem Dollar jetzt sehr nahe an 150 liegt, ein Wert, der Händler etwas nervös machen könnte. Möglicherweise steht schon bald eine weitere große Intervention an, auch wenn die japanischen Beamten über die begrenzte Wirksamkeit der letzten Intervention beunruhigt sein könnten. Was können und werden sie noch tun?

OPEC+ verteidigt Kürzungen, während sich der Ölpreis um 90 $ stabilisiert

Die Ölpreise stabilisieren sich weiterhin um die Marke von 90 $ pro Barrel, da die OPEC+ ihre Kürzung um zwei Millionen Barrel pro Tag angesichts der Gegenreaktionen insbesondere der USA verstärkt verteidigt. Berichten zufolge erwägt die größte Volkswirtschaft der Welt eine weitere Freigabe strategischer Reserven, um die Auswirkungen der Kürzungen auszugleichen und einen Anstieg der Kraftstoffpreise im Vorfeld der Zwischenwahlen zu verhindern.

Wie wirksam die Freigabe der SPR sein wird, hängt wohl davon ab, ob sich andere Länder anschließen, wie wir Anfang des Jahres gesehen haben. Damals notierte der Ölpreis natürlich weit über 100 $ pro Barrel, und die Bereitschaft zu einer gemeinsamen Aktion könnte davon abhängen, ob die Länder das Risiko eines ähnlich schädlichen Preisanstiegs sehen, wenn sie bereits mit einer schwächeren Wirtschaft oder gar einer Rezession zu kämpfen haben.

Kämpfender Goldaufschwung

Gold profitierte in den letzten Tagen von leicht gesunkenen Renditen und einem schwächeren Dollar, die beide ihren Aufwärtstrend fortsetzen könnten, falls die Zinsängste anhalten. Das gelbe Metall hatte zu Beginn der Woche Mühe, seine Gewinne zu halten, was vielleicht ein Zeichen für den Gegenwind ist, der ihm in diesem Umfeld weiterhin entgegenschlägt. Der Widerstand liegt nach wie vor oberhalb von 1.680 $ und 1.700 $, während die Unterstützung nun bei 1.640 $ und 1.620 $ liegt.

Das Umfeld bleibt herausfordernd

Bitcoin hat erneut die Marke von $20.000 im Visier, während er sich von seinem Einbruch der letzten Woche erholt. Der Ausverkauf ereignete sich im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der US-VPI-Daten, die den Bitcoin in eine Abwärtsspirale hätten treiben können, aber die Risikobereitschaft im Allgemeinen erholte sich schnell wieder und so auch der Bitcoin. Ob dies auch in Zukunft der Fall sein wird, wenn sich die Stimmung nicht nachhaltig verbessert, ist eine andere Frage. Der Bitcoin zeigt sich weiterhin widerstandsfähig im Bereich von $18.000 bis $20.000, wo er in den letzten Monaten meist gehandelt wurde, aber das könnte nicht ausreichen, wenn sich die Risikobereitschaft wieder verschlechtert.





