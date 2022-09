Große Zinsanhebung

EUR/AUD: Das Paar dreht langsam

von Maciej Gaj - 07.09.2022, 07:04 Uhr

Wenige Tage vor dem Zinsentscheid der EZB hat die Australische Notenbank (BoA) ihren geldpolitischen Kurs weiter verschärft. Bezogen auf das Währungspaar Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUD) zeichnet sich damit eine potenzielle Bodenbildungsphase ab, die allerdings noch bestätigt werden muss.

Die BOA erhöhte Ihren Leitzins um 0,5 % auf null 2,35 % und damit auf den höchsten Stand seit 2015. Dies war auch so weit erwartet worden, nun richtet sich der Blick auf die Europäische Zentralbank und deren Geldpolitik. Interessant gestaltet sich unterdessen das Chartbild beim Währungspaar EUR/AUD, welches eindeutige Hinweise auf eine potenzielle Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation liefert. Zwar ist diese noch nicht vollständig, gewisse Merkmale sind aber durch die linke Schulter bei 1,4486 und das aktuelle Jahrestief bei 1,4152 AUD erkennbar. Die dazugehörige Nackenlinie verläuft aktuell um 1,4797 AUD und ist vergleichsweise sauber aus geprägt. Jetzt bedarf es für ein Kaufsignal und eine anschließende Trendumkehr nur noch einen weiteren Kursanstieg.

Die Spannung steigt

Zunächst einmal handelt es sich lediglich um eine Annahme einer inversen SKS-Formation, entscheiden Impulse werden erst nach der EZB-Sitzung am Donnerstag für das Paar erwartet. Eine entsprechend positive Reaktion mit einem Anstieg über die Nackenlinie bei 1,4797 AUD könnte den Stein ins Rollen bringen und erste Gewinne an 1,4940 und darüber 1,6165 AUD sichern. Ein unter das Niveau der linken Schulter würde dagegen für eine Abwärtsvariante in Richtung der Jahrestiefs bei 1,4284 AUD sprechen. Sollte die EZB weiterhin zögerlich mit ihrer Finanzpolitik vorgehen, könnte dies weitaus größere Abschläge nach sich ziehen.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,4797 // 1,4907 // 1,5061 // 1,5182 AUD Unterstützungen: 1,4606 // 1,4567 // 1,4501 // 1,4395 AUD

Fazit

Greifbare Kaufsignale bei EUR/AUD entstehen erst oberhalb von 1,4797 AUD und könnten das Paar anschließend kurzfristig in den Bereich Von 1,4940 AUD tragen. Mittelfristig würde der Bereich um 1,6165 AUD in den Fokus der Marktteilnehmer rücken, für beide Szenarien bietet sich ein Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX75UF an. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee winkt dem Investor durch diesen Schein eine Renditechance von 280 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 4,78 und 13,11 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 1,45 AUD gemessen am Basiswert vorläufig allerdings noch nicht überschreiten. Im Schein würde dadurch ein Stopp-Kurs von 1,79 Euro zustande kommen. Wegen der Unsicherheiten bei der europäischen Notenbank sollte ein Investment erst nach Donnerstag in Erwägung gezogen werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: VX75UF

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,21 - 3,22 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,4243 AUD

Basiswert: EUR/AUD KO-Schwelle: 1,4243 AUD

akt. Kurs Basiswert: 1,4707 AUD Laufzeit: Open End

Kursziel: 13,11 Euro Hebel: 31,1

Kurschance: + 280 Prozent Quelle: Vontobel

