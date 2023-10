Große Goldreserven in Nigeria

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Nigeria liegt aktuell auf dem sechsten Platz unter den zehn afrikanischen Ländern mit den größten Goldreserven

Nigeria liegt an der Spitze Westafrikas und verfügt über Goldreserven im Wert von einer Milliarde US-Dollar. Das sind Ressourcen, die von Analysten als Teil der umfassenderen Wirtschaftsstrategie Nigerias zur Stärkung der Devisenreserven und zur Verringerung der Abhängigkeit von Ölexporten angesehen werden. Die Erhöhung von Goldreserven ist ein Trend, der sich auf dem gesamten Kontinent widerspiegelt. Denn auch andere afrikanische Nationen streben danach ihre Ressourcen zu nutzen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Zugleich soll die Abhängigkeit von Rohstoffen verringert werden. Mit der Nutzung der Goldreserven können Arbeitsplätze geschaffen werden und das Wirtschaftswachstum kann gefördert werden.

Das größte bekannte Goldgebiet ist übrigens die Witwatersrand Gold-Uran-Seifenlagerstätte in Südafrika. Sie wurde 1886 entdeckt und bedeckt eine Fläche von rund 52.000 Quadratkilometer. Bis zu rund drei Milliarden alt sind die Gesteinsschichten dort. Bei den wichtigsten Goldförderländern weltweit liegt Südafrika an achter Stelle (Stand 2022). Goldbetriebe in Südafrika im Witwatersrand-Becken besitzt zum Beispiel Sibanye-Stillwater. Das Unternehmen produziert nicht nur Gold, sondern auch Platin und Palladium und hat seine Fühler jetzt auch auf Batteriemetalle ausgestreckt. In Südafrika sowie in Nord- und Südamerika liegt der Wirkungskreis von Sibanye-Stillwater. Ebenfalls in Nord- und Südamerika ist Chesapeake Gold mit der Entdeckung, dem Erwerb und der Erschließung großer Gold-Silber-Liegenschaften beschäftigt. Das aussichtsreiche Flaggschiffprojekt Metates in Durango enthält Gold, Silber und Zink, punktet mit sehr guten Bohrergebnissen und gehört zu den größten noch nicht entwickelten Gold-, Silberliegenschaften der Erde. Goldinvestments sind nicht nur für afrikanische Länder, sondern auch für private Anleger eine Möglichkeit sich mit dem Edelmetall gegen Währungsverluste abzusichern.

