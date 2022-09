Große Einigkeit unter 30 Zentralbanken! Jetzt Minenaktien ins Depot!

Für die Zukunft aufstellen!



Die UBS RMS Survey Befragungen bringt es auf den Punkt! Sicherheit geht vor, auch bei der Geldanlage!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei der letzten Umfrage von 30 Zentralbanken kam heraus, dass sich 87 Prozent über die steigende Inflation sowie einem unkontrollierten Anstieg der langfristigen Renditen sorgen. Die zweitgrößte Sorge ist die Angst vor einer weiteren Eskalation geopolitischer Konflikte, der Rohstoffpreisentwicklung und die Energiesicherheit. Beim Thema Devisen sorgen sich die Zentralbanken vor allem um die steigenden US-Zinsen. Dabei hält der weltweite Trend zur Diversifizierung der Devisenreserven an.

Auf die Frage, welche Anlageklassen im vergangenen Jahr aufgestockt wurden, fiel die Antwort auf Aktien. Daneben wurden aber auch US-Dollar und Renminbi sowie kanadische Dollar gekauft. Am meisten reduziert wurde hingegen der Euro, gefolgt vom japanischen Yen.

Gold sehen 60 Prozent der Zentralbanken als Reserven Management, 40 Prozent gehen davon aus, dass Gold in der Zukunft immer wichtiger wird. Nur 14 Prozent äußerten Bedenken bezüglich Herkunft und Nachhaltigkeit. Bis in den Juni hinein wurde beim Gold aufgestockt! Der einzige nennenswerte Verkäufer war, wen wundert es, Deutschland. Im Mai wurden die Goldbestände hierzulande um zwei Tonnen reduziert. In einer früheren Umfrage durch das World Gold Council erklärten 25 Prozent der teilnehmenden Zentralbanken, dass sie die Absicht hätten ihre Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten aufzustocken. Das sollte auch für Privatanleger nicht die schlechteste Idee sein. Ebenfalls ein Muss sind aussichtsreiche Minenaktien, wie zum Beispiel Gold Terra Resource Corp. und Summa Silver! Erst recht nach den neuesten Nachrichten! Letztere ist übrigens ein exzellentes Anlagevehicle um den zukünftig explodierenden Silberpreis nochmals zu hebeln.

Gold Terra Resource mit massivem Bohrerfolg!

Als unglaublich goldhaltige „Fundgrube“ hat sich neben dem Flaggschiffprojekt ‚Yellowknife‘ das Projektgebiet ‚Mispickel‘ von Gold Terra Resource entwickelt. Bohrmeter um Bohrmeter legt Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS) nun sein Wahnsinns-Potenzial frei und zeigte mit den jüngsten Ergebnissen des rund 6.000 m umfassenden Bohrprogramms nicht nur hohe Goldmineralisierungen, sondern vor allem das, was das Herz eines jeden Explorationsunternehmens und Anleger höherschlagen lässt, nämlich Erzgänge mit sichtbarem Gold!

‚Mispickel‘ setzt hochkarätigen Trend fort!

Das lediglich 20 km nördlich von ‚Yellowknife‘ liegende Explorationsgebiet ‚Mispickel‘ lässt gewaltig seine „Muskeln spielen“. Denn das Bohrprogramm, das in erster Linie den Fußabdruck der bekannten Mineralisierungen bestätigen und erweitern sollte, überzeugte gleich doppelt. Einerseits bestätigen die Bohrungen oberhalb und unterhalb der bekannten Goldvorkommen sowie entlang des Streichs im Schersystem die massive Mineralisierung mit teilweise sichtbarem Gold, andererseits konnte die Goldmineralisierung um zwei neue Goldzonen, nämlich ‚MP-Ryan‘ und ‚Zone 14‘, erheblich erweitert werden.

Und das Beste dabei ist, dass das komplette ‚Mispickel‘-Gebiet und mehrere hochgradig mineralisierte Zonen nach allen Seiten offen sind und somit noch mit weiterem massivem Upside-Potenzial zu rechnen ist

Natürlich sprechen die Highligts der Bohrtreffer bereits eindrucksvoll für sich. So punkteten das Bohrloch GTWL22-017 mit herausragenden 5,17 g/t Gold (Au) über 3 m in einer Tiefe von 320 bis 323 m sowie das Bohrloch GTWL22-004 mit spitzenmäßigen 9,36 g/t Au über ebenfalls 3 m bei oberflächennahen 57 bis 60 m, einschließlich der Probe, die den sichtbaren goldhaltigen Erzgang enthielt, der mit 27,7 g/t Au über 1 m bewertet wird.





Gerald Panneton, Chairman und CEO von Gold Terra Resource, verdeutlichte noch:

„Das Gebiet ‚Mispickel‘ verfügt nun über zwei weitere, hochgradige Goldzonen, die sich nördlich und westlich des ursprünglichen Hauptgebiets befinden. Das Gebiet ‚Mispickel‘ liegt nur 20 km nördlich von ‚Yellowknife‘ und damit strategisch günstig. Obendrein ergänzt dieses Gebiet unser Flaggschiff-Konzessionsgebiet ‚Con‘-Mine, in dem wir derzeit entlang der ‚Campbell‘-Scherzone bohren. Die Präsentation einer aktualisierten Ressourcenschätzung planen wir noch für diesen Monat.“

Fazit:

Ein weiterer erstklassiger Bohrerfolg für Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS), der sich nun auch außerhalb des bereits bekannten ‚Yellowknife‘-Gebiets fortsetzt. Aufgrund der geografischen Nähe wird das Portfolio nochmals perfekt ergänzt. Weitere Bohrungen sind mit dem kommenden Winterbohrprogramm geplant, wobei dann die drei bisher bekannten hochgradigen Zonen eingehender erforscht werden sollen.

Aktuell läuft das Bohrprogramm von Gold Terra Resource nach wie vor auf Hochtouren, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf der Erprobung der Kontinuität der mineralisierten Zonen innerhalb der ‚Campbell‘-Scherung, südlich der legendären ‚Con‘-Mine liegt. Und dabei werden die letzten Monate dieses Jahres ganz besonders spannend, da neben weiteren Bohrergebnissen noch die Veröffentlichung einer aktualisierten Ressourcenschätzung geplant ist. Und dabei sind wir außerordentlich zuversichtlich, dass der bisher abgeleiteten Ressource von 1,2 Millionen Unzen in Anbetracht vergangener Spitzentreffer von z.B. 6,41 g/t Au über 26,5 m (April 2022) oder 19,74 g/t über 5,44 m (Januar 2022) noch eine ordentliche „Schippe“ an Unzen hinzugefügt werden kann. Der Startschuss für spannende Monate ist gefallen!

Summa Silver vergrößert das Projektgebiet ‚Mogollon‘! Massives Mineralisierungspotenzial voraus!

Nachdem die in Vancouver, Kanada beheimatete Summa Silver (WKN: A2P4EE) bei vergangenen Explorationsarbeiten auf ihrem ‚Mogollon‘-Projekt in New Mexiko extrem hochgradige Mineralisierungen mit zum Teil sichtbarem Gold entdeckte, fackelte das Unternehmen nicht lange und erweiterte das Projektgebiet jüngst äußerst umfangreich.

So verkündete man, dass man die ursprüngliche Projektfläche von 2.383 Hektar auf jetzt 3.886 Hektar erweitert hat. Andersherum könnte man sagen, dass man damit „mal eben“ weitere 63 % durch Abstecken von ‚Claims‘ „draufgesattelt“ hat.

Projekterweiterung = Cleverer Schachzug!

Und das dürfte mit absoluter Sicherheit ein äußerst cleverer Schachzug gewesen sein. Denn die in der Vergangenheit durchgeführten sechs Bohrungen, die auf dem Projektgebiet ‚Mogollon‘ gebohrt wurden, erbrachten wahrlich Spitzenergebnisse. So ergab das Bohrloch MOG22-05 zum Beispiel eine Mineralisierung von 448 g/t Silberäquivalent über eine Länge von 31 m und das Bohrloch MOG22-04 hervorragende 449 g/t Silberäquivalent über insgesamt 11,6 m.

Das neue Projektgebiet grenzt direkt an ‚Mogollon‘ an. Die dort durchgeführten geologischen Modellierungen und ‚LiDAR‘-Interpretationen weisen sehr stark darauf hin, dass mögliche Ausläufer mehrerer hochgradiger silber- und goldhaltiger epithermale Gänge sich über das neu erworbene Gebiet hinwegsetzen. Zudem konnten jüngste Gesteinssplitterproben aus historischen Schürfgräben ebenfalls spitzenmäßige Gold- und Silberergebnisse liefern.

Galen McNamara, CEO und Direktor von Summa Silver, begründete den Projeterwerb so:

„Obwohl das Bergbaugebiet ‚Mogollon‘ nach wie vor unterschätzt wird, sind wir der Ansicht, dass es riesiges Potenzial hat. In diesem Zusammenhang war der Erwerb von Mineralrechten auf weiteren Landflächen durch kostengünstiges Abstecken von ‚Claims‘ eine einfache Entscheidung, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die neuen ‚Claims‘ bekanntermaßen eine Reihe von Schürfgräben aufweisen und mittels moderner Methoden noch nie erkundet wurden.“

https://www.youtube.com/watch?v=kXRpS8YAonw

Fazit:

Mit dem neu entstandenen, insgesamt 3.886 Hektar großen ‚Claim‘-Gebiet, schließt Summa Silver nun die Lücken an den Grenzen sowie im Zentrum des Projekts und kann dadurch mineralisierte Erzgänge über die bisherigen Grenzen hinaus weiterverfolgen. Das dadurch neu entstandene, nahezu 16 Quadratkilometer große Liegenschaftspaket bietet ein außergewöhnliches und hochwertiges Explorationspotenzial, wobei sich aufgrund der räumlichen Nähe massive Synergie- und Kosteneffekte ergeben werden.

Mit den Bohrungen auf dem Projektgebiet soll noch diesen Monat begonnen werden, nachdem die Bohrungen auf dem Projekt ‚Hughes‘ in Nevada für dieses Jahr abgeschlossen wurden.

Und mit jedem weiteren Bohrtreffer, der sich auf dem Projektgebiet ‚Mogollon‘ ergibt, erhält die feste Überzeugung von Galen McNamara neue Nahrung, der davon ausgeht, dass es sich bei ‚Mogollon‘ um eines der letzten und besten mineralisierten Gebiete in den Vereinigten Staaten handelt. Es bleibt daher weiterhin spannend, denn der Weg für weitere umfangreiche Explorationen ist durch die Projekterweiterung geebnet.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team



Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, das jeweilige Unternehmen!

Dieser Werbeartikel wurde am 07. September 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Gold Terra Resource Corp, Summa Silver, Swiss Resource Capital AG sowie eigene Berechnungen und Interpretationen der verfügbaren Informationen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung der besprochenen Unternehmen Gold Terra Resource Corp. und Summa Silver zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in den Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen oder zu verkaufen II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Gold Terra Resource Corp. und Summa Silver und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Gold Terra Resource Corp. und Summa Silver im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens halten keine Aktien von Gold Terra Resource Corp. und Summa Silver. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir dennoch ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.