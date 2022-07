Green Technologies Index – Grüne Aktien zeigen sich robust!

Der Global Green Technologies Index ist seit Mitte Juni auf Erholungskurs. Allerdings fehlt dem Index angesichts der Schwäche des Gesamtmarkts aktuell das Momentum. Hohe Zinsen, Probleme in den Lieferketten, steigende Rohstoffkosten – dies und mehr belasten die Unternehmen und damit auch den Aktienmarkt derzeit. Mit einem Kursrückgang von 0,7 Prozent in den zurückliegenden drei Monaten schnitt der Global Green Technologies Index dennoch deutlich besser ab als Leitindizes wie der DAX® und EuroStoxx®50, die jeweils rund acht Prozent abgaben. Die Gründe für die relativ gute Entwicklung sind vielseitig. Zu den größten Katalysatoren zählen der hohe Ölpreis und die kritische Lage in der Gasversorgung. Beides setzte die politischen Entscheidungsträger unter Druck, Maßnahmen einzuleiten, um die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen deutlich zurückzufahren. Allen voran Deutschland und die EU haben in den zurückliegenden Monaten Milliardenschwere Investitions- und Förderprogramme angestossen, um die Energiewende zu beschleunigen. Dies spiegelt sich in den Aktiennotierungen wider.

Der Global Green Technologies Index geht jedoch weit über den Bereich der Erneuerbaren Energien hinaus. Automobiltechnik mit Fokus E-Mobilität, Halbleitertechnik mit Schwerpunkt Energieeffizienz und Recyclingtechnik zur verbesserten Nutzung der Rohstoffe zählen ebenfalls zu den Kernbereichen im Global Green Technologies Index. Jeder dieser Sektoren kann seinen Teil dazu beisteuern, die Klimaerwärmung zu bremsen.

Stromer statt Verbrenner ist das Motto von immer mehr Autokäufern. Etablierte Autobauer sowie zahlreiche Newcomer liefern sich inzwischen heiße Rennen um die Käufer. Als Bremsklotz erweisen sich aktuell jedoch Lieferengpässe bei zahlreichen Komponenten – allen voran bei Halbleitern. So meldete beispielsweise VW, dass im ersten Halbjahr rund 22 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert werden konnten als im Vorjahreszeitraum. Infineon & Co. haben in den zurückliegenden Monaten die Produktionskapazitäten bereits hochgefahren und planen weitere Erweiterungen. Einer Studie von Deloitte zufolge rechnen aktuell dennoch 58 der Finanzvorstände von Automobilherstellern und -zulieferern, dass die Lieferkettenprobleme bis Mitte 2023 andauern könnten.

Der Global Green Technologies Index bildet die Kursentwicklung von bis zu 25 Unternehmen ab, welche die Entwicklung führender grüner Technologien vorantreiben. Bei der Selektion der Unternehmen wird zudem darauf geachtet, dass die Standards der UN Global Compact zu ethischem und umweltbewusstem Handeln eingehalten werden. Dazu gehört der Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch Kreislaufwirtschaft & Recycling, nachhaltige Mobilität sowie Energie-, Rohstoff- und Materialeffizienz. Aktuell zählen unter anderem die Aktien von Windanlagenhersteller wie Siemens Energy und Vestas, Halbleiterhersteller wie Infineon, Recyclingspezialisten wie Veolia Environment und Waste Management sowie E-Auto-Hersteller wie Geely und VW zum Index. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. Nettoausschüttungen der im Index enthaltenen Aktien werden reinvestiert. Das Indexzertifikat bildet die Kursentwicklung des Global Green Technologies (Net Return) Index ab. Steigt der Index, legt der Wert des Zertifikats zu. Sinkt der zugrundeliegende Index, gibt auch der Wert des Wertpapiers nach.

Der Green Technologies Select Index enthält ebenfalls bis zu 25 Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energie, Kreislaufwirtschaft, Halbleiter und Automobil. Allerdings werden bei diesem Index nur Aktien aus Westeuropa, Hong Kong und Kanada berücksichtigt.

Betrachtungszeitraum: 26.01.2021 (Indexstart) – 18.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Investment-Zertifikate

