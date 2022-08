Green Tech Index kratzt am Jahreshoch!

Der Global Green Technologies Index legte seit dem Junitief bereits über 20 Prozent zu und es fehlen nur noch wenige Punkte bis zum Jahreshoch von Anfang Januar 2022. Die Gründe für die relativ gute Entwicklung sind vielseitig. Starken Einfluss hat die Politik. Sowohl in Europa als auch in den USA wurden in den zurückliegenden Monaten weitere milliardenschwere Klimapakete geschnürt. Allen voran Deutschland und die EU wollen mit milliardenschweren Investitions- und Förderprogrammen, die Energiewende und damit die Abkehr von fossilen Brennstoffen beschleunigen. Zuletzt gab es auch gute Nachrichten aus den USA. Das Klimapaket von US-Präsident Joe Biden in Höhe von 370 Milliarden US-Dollar wurde kürzlich vom Senat abgesegnet. Nun fehlt nur noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses. Der Global Green Technologies Index geht jedoch längst über den Bereich der erneuerbaren Energien hinaus.

Der Trend zu mehr Klimaschutz hat längst eine Vielzahl von Industrien erreicht: Automobiltechnik mit Fokus E-Mobilität, Halbleitertechnik mit Schwerpunkt Energieeffizienz und Recyclingtechnik zur verbesserten Nutzung der Rohstoffe. Stromer statt Verbrenner ist das Motto von immer mehr Autokäufern. Etablierte Autobauer sowie zahlreiche Newcomer liefern sich inzwischen heiße Rennen um die Käufer. Halbleiterkonzerne erweitern derweil ihre Kapazitäten allen voran in Europa und den USA, um die starke Abhängigkeit von Asien mittelfristig zu reduzieren. Dem Researchhaus Globalnewswire könnte der Wert des globalen Marktes für recycelte Kunststoffe bis 2030 auf 124,31 Milliarden USD steigen, gegenüber geschätzten 59.8 Milliarden USD im Jahr 2021.

Elf mal zweistellige Kursgewinne

Der Global Green Technologies Index bildet die Kursentwicklung von bis zu 25 Unternehmen ab, welche die Entwicklung führender grüner Technologien vorantreiben. Bei der Selektion der Unternehmen wird zudem darauf geachtet, dass die Standards der UN Global Compact zu ethischem und umweltbewusstem Handeln eingehalten werden. Dazu gehört der Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch Kreislaufwirtschaft & Recycling, nachhaltige Mobilität sowie Energie-, Rohstoff- und Materialeffizienz.

Recyclingspezialisten wie Republik Services und Waste Management meldeten für das abgelaufene Quartal überraschend gute Zahlen. Investoren quittierten dies in den zurückliegenden vier Wochen mit einem zweistelligen Kurs. Dies gilt ebenso für den Hersteller für Heim-Solaranlagen und -Speichersysteme Enphase Energy und Halbleiterhersteller wie Nvidia und Texas Instruments. Knapp die Hälfte der 25 Titel verbuchte in den zurückliegenden vier Wochen ein zweistelligs Kursplus und zeigten sich damit stark erholt. Die gut gefüllten Auftragsbücher versprechen mittelfristig weiteres Wachstum. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. Nettoausschüttungen der im Index enthaltenen Aktien werden reinvestiert. Das Indexzertifikat bildet die Kursentwicklung des Global Green Technologies (Net Return) Index ab. Steigt der Index, legt der Wert des Zertifikats zu. Gleichwohl haben die zurückliegenden Monate ebenso gezeigt, dass schwache Unternehmenszahlen oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts auch Aktien aus dem Global Green Technologies (Net Return) Index und damit auch den Index selbst unter Druck bringen kann. Sinkt der zugrundeliegende Index, gibt auch der Wert des Wertpapiers nach.

Neben dem Indexzertifikat auf den Global Green Technologies Index gibt es auch ein Produkt auf den Green Technologies Select Index. Dieser enthält ebenfalls bis zu 25 Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energie, Kreislaufwirtschaft, Halbleiter und Automobil. Allerdings werden bei diesem Index nur Aktien aus Westeuropa, Hong Kong und Kanada berücksichtigt.

Betrachtungszeitraum: 26.01.2021 (Indexstart) – 17.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Investment-Zertifikate

