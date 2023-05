Gratomic: Betriebsbereitschaft der Graphitverarbeitungsanlage Aukam rückt näher

Der angehende Graphitproduzent Gratomic (WKN A2PWQP / TSXV GRAT) meldet Fortschritte von seiner Graphitmine Aukam in Namibia, wo man aktuell die Verarbeitungsanlage errichtet.





Die Aukam-Anlage steht kurz vor der Fertigstellung; Quelle: Gratomic Inc.



Gratomic hatte bereits im vergangenen Monat ein Team von Technikern auf das Projekt geschickt, um die Arbeiten voranzutreiben. Ziel ist es zunächst, schubweise 100 Tonnen eines hochreinen Graphitkonzentrats zu verarbeiten, die an Industriepartner in den USA, Europa und Asien gehen sollen. Mit Abschluss dieser Arbeiten, der für Mitte August erwartet wird, wird das Unternehmen die Betriebsbereitschaft der Anlage erreichen, sodass man für die kommerzielle Produktion bereit ist.



Das Arbeitsprogramm schließ zudem die Fertigstellung der Installation der Poliermühle sowie der Rührwerksmühle ein. Diese sind nötig, um kleinere Unreinheiten von der Oberfläche der Graphitpartikel zu entfernen. Damit, so Gratomic, werden die Spezifikationen erreicht, die von den potenziellen Kunden verlang werden. Laut dem Unternehmen dürfte dieser Verarbeitungskreislauf bereits bis Mitte Juni errichtet sein. Diese und andere Schritte, die noch nötig sind, um für die Lieferung des Endprodukts bereit zu sein, sollen insgesamt innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen, hieß es zudem.



Kein Wunder, dass CEO Arno Brand sich über die Fortschritte und auf den Beginn der Produktion freut, die einen entscheidenden Meilenstein für Gratomic bedeuten würde. Zumal bislang keine PEA (Preliminary Economic Analysis), vorläufige Machbarkeitsstudie oder Machbarkeitsstudie durchgeführt hat. Man plant vor allem auf Basis historischer Daten und eigener Untersuchungs- und Bohrergebnisse, die immer wieder hochgradiges Graphit nachwiesen, hat aber bislang weder Ressourcen noch Reserven gemäß kanadischer Standards auf der Aukam-Liegenschaft nachgewiesen.



Allerdings arbeitet Gratomic auf die Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie zur Verarbeitungsanlage von Aukam hin. Diese Studie, ihre Empfehlungen und deren anschließende Umsetzung werden Schlussfolgerungen und Empfehlungen auf Machbarkeitsniveau liefern, die sich auf die Erweiterung der bestehenden Verarbeitungsanlage zu einer kommerziellen Verarbeitungsanlage beziehen. Diese wäre dann in der Lage, die gewünschten Konzentratqualitäten und Produktionsraten zu erreichen. Wir bleiben am Ball.





