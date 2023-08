Goliath Resources entdeckt vier neue mineralisierte Zonen

Auf dem Surebet-Goldsystem im Golden Triangle in der kanadischen Provinz British Columbia hat Goliath Resources (TSX-V: GOT, FSE: B4IF, WKN: A3EJA7) vier weitere mineralisierte Zonen entdeckt. Sie bestehen aus stark sulfidmineralisierten Adern und Scherzonen, die direkt mit der Surebet-Lagerstätte auf dem Golddigger-Projekt verbunden sind. Drei von den neu entdeckten Lagerstätten, die weiterhin offen sind, sollen in der Saison 2023 durch Bohrungen erprobt werden.

Neu entdeckt wurden von Goliath Resources die Zonen Kahuna, Outpost, Humdinger und Full House. Bei der Kahuna-Lagerstätte handelt es sich um eine neue 600 Meter lange Erweiterung der mineralisierten Bonanza-Scherung in Streichrichtung. Innerhalb der Kahuna-Zone wurden zwei zusätzliche polymetallische Quarz-Sulfid-Adern mit bis zu zehn Meter breiten Ausbrüchen neu entdeckt. Sie enthalten reichlich Bleiglanz, Sphalerit und Chalkopyrit. Die weiterhin offene Zone soll noch in diesem Jahr durch Bohrungen weiter erprobt werden.

Bei der Outpost-Lagerstätte handelt es sich um eine mineralisierte Zone, die mehrere polymetallische Quarz-Sulfid-Adern, Stockworks und Brekzien innerhalb von Sediment- und Vulkangestein enthält. Diese Gesteinsformation befindet sich fünf Kilometer südöstlich der Zone Surebet. Ihre Adern und Brekzienzonen konnten über eine Länge von 700 Meter zurückverfolgt werden und weisen eine Mächtigkeit zwischen fünf und 50 Metern auf. Auch sie sind weiterhin offen und eine Exploration mit Bohrungen noch in diesem Jahr, ist in Vorbereitung.

Auf der Humdinger Zone konnte die Bonanza-Scherung an der Oberfläche südöstlich der Surebet-Zone über 400 Meter weit verfolgt werden. Sie erstreckt sich in westlicher Richtung durch die Real-Deal-Zone und wird voraussichtlich 1,5 Kilometer südlich über das Tal hinweg unter der neuen Humdinger Zone fortgesetzt. Diese Zone ist durch mehrere polymetallische Quarz-Sulfid-Adern und Stockwork mit einer Mächtigkeit von etwa drei Metern im Westen und einer zunehmenden Mächtigkeit von über 20 Metern im Osten gekennzeichnet. Besonders angenehm für Goliath Resources ist, dass auch diese Zone in beide Richtungen noch offen ist. Auch hier beabsichtigt das Unternehmen noch in diesem Jahr weitere Bohrungen abzuteufen.

Die Full-House-Lagerstätte besteht aus mehreren polymetallischen Quarz-Sulfid-Adern und Scherzonen. Sie weisen eine Mineralisierung auf, die jener der Surebet-Zone sehr ähnlich ist. Erkannt wurde ein Stapel von mineralisierten Adern und Scherzonen. Sie weisen eine durchschnittliche Breite von fünf bis zehn Metern auf, wobei die auf Payday entnommenen Kanalproben bis zu drei Unzen Gold pro Tonne enthielten. Damit stellen sie für die Bohrsaison 2024 ein sehr lohnenswertes Bohrziel dar.

Fazit: Auch wenn Goliath Resources „nur“ einen weiteren Zwischenbericht vorgelegt hat, so wird dennoch deutlich, dass das Unternehmen einem riesigen, durchgängigen Goldsystem auf der Spur ist. Die vier neuen Entdeckungen vergrößern die bisherigen Goldfunde nochmals erheblich und stellen längst noch nicht das letzte Wort dar, da sie weiterhin noch offen sind. Goliath Resources hat damit das Potential, seine Investoren mit weiteren Neuentdeckungen in der Zukunft zu erfreuen und auch auf die in diesem Jahr noch anstehenden Bohrungen darf mit großer Spannung gewartet werden.

